اعتماد استراتيجية مهرجان كلباء الرياضي الأول

الشارقة (الاتحاد)



اعتمدت اللجنة المنظمة للنسخة الأولى من مهرجان كلباء الرياضي في اجتماعها الثاني برئاسة الدكتور سيف الزعابي، عضو مجلس الشارقة الرياضي، الهوية الجديدة للحدث الذي ستشمل فعالياته مجموعة من المنافسات الرياضية والفعاليات المجتمعية والبرامج الترفيهية.

عقد الاجتماع بمقر مجلس الشارقة الرياضي، بحضور عبدالرحمن الدرمكي، مدير المهرجان والأعضاء، تم خلاله رسم ملامح النسخة الأولى للمهرجان، كما تمت مناقشة تقارير اللجان الفرعية بالنسبة للتحضيرات وبرامج المسابقات والفعاليات المصاحبة، وحفل الافتتاح والحملة الإعلامية للحدث، وتقرر تصميم هوية بصرية للمهرجان تنسجم مع إطلالته الجديدة والسمات المميزة لدرة الساحل الشرقي «مدينة كلباء»، كما تقرر عمل زيارة ميدانية للموقع الميداني للوقوف على الترتيبات الجديدة ومتابعة تنفيذها مع اللجان والهيئات المعنية بها.

كما تم اعتماد شعار المهرجان «كلباء وجهة رائدة للرياضة والمجتمع» لما يعكس التوجه نحو تعزيز مكانة المدينة وجهة للرياضة والمجتمع والسياحة، من خلال تقديم تجربة متكاملة تجمع المنافسات الرياضية والفعاليات المجتمعية والبرامج الترفيهية، وتسهم في رفع جودة الحياة، وتعزيز المشاركة المجتمعية، واستثمار المقومات الطبيعية التي تتميز بها مدينة كلباء.

وأكد الدكتور سيف الزعابي أهمية الحدث والهوية الجديدة له، مشيراً إلى أن المهرجان سيبرهن من خلال فعالياته المختلفة على أن مدينة كلباء جديرة بأن تكون وجهة رائدة للرياضة والمجتمع، وأن العمل بروح الفريق الواحد سيضمن ويؤمن النجاح المنشود للمهرجان في ثوبه الجديد، لاسيما بعد أن ارتبط جمهور المدينة بدورة كلباء للألعاب الشاطئية في السنوات الخمس الماضية.