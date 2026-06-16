«مونديال الحراس».. أصحاب القفازات يخطفون الأضواء

معتصم عبدالله (أبوظبي)

تحوّلت الأيام الأولى من كأس العالم 2026 إلى مسرح خاص لحراس المرمى، بعدما فرض عدد من أصحاب القفازات أنفسهم نجوماً فوق العادة، وأسهموا بشكل مباشر في حصد منتخباتهم نتائج إيجابية خلال الجولات الافتتاحية للبطولة المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وانضم الثلاثي محمد العويس حارس مرمى المنتخب السعودي، وفوزينيا حارس الرأس الأخضر، ومصطفى شوبير حارس منتخب مصر، إلى قائمة الحراس المتألقين في المونديال، والتي تضم أيضاً المغربي ياسين بونو، والياباني زيون سوزوكي، والأسترالي باتريك بيتش، والقطري محمود أبو ندى.

وكان محمود أبو ندى أول مَن خطف الأضواء عربياً، بعدما قاد منتخب قطر إلى تعادل تاريخي أمام سويسرا 1-1 في افتتاح مشواره بالمونديال، ليمنح «العنابي» أول نقطة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم، ويحصد جائزة أفضل لاعب في المباراة.

ولم يكن تألق أبو ندى استثناءً، إذ شهدت البطولة ظهوراً لافتاً للحارس المخضرم فوزينيا، الذي قاد منتخب الرأس الأخضر إلى تعادل سلبي ثمين أمام إسبانيا في المجموعة الثامنة.

وحصل الحارس البالغ من العمر 40 عاماً على جائزة رجل المباراة بعد تصدّيه لسبع محاولات إسبانية خطيرة، ليمنح منتخب بلاده أول نقطة في أول مشاركة مونديالية بتاريخها، ووصفت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) أداءه بالاستثنائي، مشيرة إلى أنه أصبح ثاني حارس مخضرم يتصدّى لهذا العدد من الكرات في كأس العالم منذ مونديال 1966.

وفي المجموعة ذاتها، واصل محمد العويس كتابة فصول جديدة من التألق بقميص المنتخب السعودي، بعدما لعب دور البطولة في تعادل «الأخضر» أمام أوروجواي.

ورغم تسجيل السعودية هدف التقدم عبر العمري، فإن العويس كان صاحب الدور الأكبر في الحفاظ على النتيجة، بعدما تصدّى لتسع محاولات، وهو أعلى رقم لأي حارس في البطولة حتى الآن، ورفع الحارس السعودي رصيده إلى 25 تصدياً خلال خمس مباريات فقط خاضها في نهائيات كأس العالم.

كما فرض مصطفى شوبير نفسه نجماً لمواجهة مصر وبلجيكا التي انتهت بالتعادل 1-1، بعدما تصدّى لعدة فرص محقّقة في الشوط الثاني، ما دفع مدرب بلجيكا رودي جارسيا للإشادة بالمستوى الذي قدّمه الحارس المصري، مؤكداً أن تألقه كان السبب الرئيسي وراء خروج المباراة بنتيجة التعادل.

وفي الجانب الآسيوي، تحوّل الياباني زيون سوزوكي من هدف للانتقادات بعد كأس آسيا إلى أحد أبرز نجوم البطولة الحالية، بعدما قدّم أداءً استثنائياً أمام هولندا، وساهم في خروج منتخب بلاده بنتيجة إيجابية بفضل سلسلة من التصديات الحاسمة.

أما المغربي ياسين بونو، فواصل تألقه في المواعيد الكبرى، وقاد «أسود الأطلس» إلى تعادل ثمين أمام البرازيل 1-1 في واحدة من أبرز مباريات الدور الأول.

وقدّم بونو عرضاً لافتاً أمام نجوم «السيليساو»، ليؤكد أن ما قدّمه في مونديال قطر 2022 لم يكن مجرد محطة عابرة، وشهدت المباراة لقطة لاقت تفاعلاً واسعاً عندما توجه النجم البرازيلي نيمار، الموجود على مقاعد البدلاء، لتهنئة زميله السابق في الهلال السعودي وطلب الحصول على قميصه بعد نهاية اللقاء.

وفي المقابل، خطف الحارس الأسترالي الشاب باتريك بيتش النجومية المٌطلقة خلال مواجهة منتخب بلاده أمام تركيا.

وحصل بيتش على تقييم 9.4 من 10 وفق شبكة «سوفا سكور» العالمية، بعد تصدّيه لثماني كرات والحفاظ على نظافة شباكه، ليصبح ثاني حارس فقط ينجح في التصدي لثماني تسديدات أو أكثر مع الخروج بشباك نظيفة خلال مباراة واحدة في آخر ثلاث نُسخ من كأس العالم، بعد المكسيكي غييرمو أوتشوا الذي تصدّى لتسع محاولات أمام ألمانيا في مونديال 2018.

ومع ختام الأيام الخمسة الأولى من البطولة، تبدو المنافسة على لقب أفضل حارس مرمى مشتعلة مبكراً، في مونديال فرض فيه أصحاب القفازات أنفسهم أبطالاً للواجهة، بقدر ما خطف المهاجمون والمدافعون الأضواء فوق المستطيل الأخضر.