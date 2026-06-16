دوايت هاورد: كرة السلة في أبوظبي تسير باتجاه المستقبل المُشرق

أبوظبي (الاتحاد)

يرى دوايت هاورد أن ما تشهده أبوظبي اليوم من اهتمام متزايد بكرة السلة، قد يكون بداية الطريق نحو ظهور جيل جديد من اللاعبين القادرين على الوصول إلى أعلى المستويات في اللعبة.

وخلال زيارته إلى العاصمة الإماراتية لحضور نهائيات دوري جونيور إن بي إيه أبوظبي وجونيور دبليو إن بي إيه أبوظبي للناشئين والناشئات، أعرب أسطورة دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين عن إعجابه بالنمو الذي تشهده اللعبة في المنطقة، وبالحماس الذي أظهره المشاركون طوال منافسات الموسم.

وقال هاورد: «ما لفت انتباهي هو حجم الشغف الذي أظهره اللاعبون المشاركون. عندما ترى هذا الإقبال والحماس بين الأجيال الصاعدة، تُدرك أن كرة السلة تسير في الاتجاه الصحيح وأن مستقبلها في المنطقة يبدو مشرقاً».

وأضاف أن الطريق نحو النجاح يبدأ بالإيمان بالقدرات الشخصية قبل أي شيء آخر.

وقال: «يجب أن تمتلك إيماناً كبيراً بنفسك وبما تستطيع تحقيقه. الوصول إلى الدوري الأميركي للمحترفين ليس أمراً سهلاً، ولذلك لا بدّ من الثقة بالنفس والعمل المتواصل والإصرار على تحقيق الأهداف».

وجاءت زيارة هاورد بالتزامن مع ختام الموسم الخامس من الدوري، الذي شهد مشاركة أكثر من 2500 طالب وطالبة من 68 مدرسة في أبوظبي والعين، بزيادة بلغت 39 بالمئة مقارنة بالموسم الماضي، في مؤشر يعكس تنامي شعبية كرة السلة بين الأجيال الشابة في دولة الإمارات.

ويرى هاورد أن المبادرات الموجَّهة للناشئين تلعب دوراً محورياً في توسيع قاعدة اللعبة وإلهام المواهب الصاعدة.

وقال: «مثل هذه البطولات تمنح اللاعبين فرصة للتعلم والتطور واكتساب الخبرة، كما تجعلهم يؤمنون بأن أحلامهم قابلة للتحقيق».

واستعاد هاورد بداياته في عالم كرة السلة، عندما كان مراهقاً يحلم بالوصول إلى الـ NBA قبل أن يختاره أورلاندو ماجيك بالرقم الأول في درافت عام 2004.

وأضاف: «أرى في هؤلاء الأطفال الشّغف والطموح نفسيهما اللذين رافقاني في بداياتي. كنت أحلم بأن أصبح لاعباً في الـ NBA، واليوم أرى جيلاً جديداً يحمل الحلم ذاته».

كما تحدّث هاورد عن التطورات التي شهدتها اللعبة خلال العقدين الماضيين، مشيراً إلى أن أسلوب اللعب الحديث يختلف كثيراً عما كان عليه في بداية مسيرته.

وقال: «كرة السلة تتطور باستمرار، وكل جيل يضيف شيئاً جديداً إلى اللعبة. التأثير الذي أحدثه ستيفن كاري غيّر الكثير من المفاهيم، وأصبح التسديد من خارج القوس جزءًا أساسياً من أسلوب اللعب الحديث».

ورغم التركيز المتزايد على الجوانب الهجومية، شدّد هاورد على أهمية الدفاع، معتبراً أنه أحد أكثر الجوانب تأثيراً في تطوير اللاعب.

وقال اللاعب المُتوَّج ثلاث مرات بجائزة أفضل مدافع في الدوري الأميركي: «الدفاع لا يتعلق فقط بإيقاف المنافس، بل يساعدك على فهم المباراة بصورة أفضل وقراءة تحركات اللاعبين واتخاذ قرارات أكثر ذكاءً داخل الملعب».

وأضاف: «كلما ارتفع مستواك الدفاعي، ازدادت فرصك في التطور والوصول إلى مستويات أعلى».

وأكد هاورد أن الرياضة تمنح الشباب أكثر من مجرد فرصة للمنافسة، إذ تسهم في بناء الشخصية وتعزيز قيم الانضباط والالتزام والعمل الجماعي.

وقال: «الرياضة تعلمك الكثير عن نفسك. تُعلمك الصبر، والالتزام، وأهمية العمل الجاد كل يوم من أجل تحقيق أهدافك».

وأعرب هاورد عن أمله في أن يرى مستقبلاً أحد اللاعبين المشاركين في أبوظبي يشق طريقه نحو أكبر دوري لكرة السلة في العالم.

وتابع: «أتطلّع إلى اليوم الذي أرى فيه أحد هؤلاء اللاعبين يصل إلى الـ NBA. اللعبة أصبحت عالمية أكثر من أي وقت مضى، والفرص متاحة أمام الجميع، بغضّ النظر عن المكان الذي ينطلقون منه».

وختم حديثه بالتأكيد على أن كرة السلة باتت لغة عالمية تجمع الشباب من مختلف الثقافات والخلفيات، مشيراً إلى أن الشغف باللعبة يبقى القاسم المشترك الذي يوحد الملايين حول العالم.