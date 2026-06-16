اتحاد الكرة يعدّل نظام دوري الثالثة بصعود فريقين فقط إلى «الثانية»

معتصم عبدالله (أبوظبي)

اعتمد اتحاد الإمارات لكرة القدم 17 فئة ضمن مسابقات الموسم الرياضي 2026-2027، تشمل مسابقات الفريق الأول في دوريات الدرجة الأولى والثانية والثالثة، إلى جانب بطولة كأس الاتحاد، التي تجمع أندية الدرجات الثلاث، فضلاً عن مسابقات المراحل السنية للفئات تحت 21 و19 و17 و16 و15 و14 و13 و12 و11 و10 و9 و8 و7 أعوام.

وشهد التعميم السنوي للموسم الجديد اعتماد تعديل مهم على آلية الصعود من دوري الدرجة الثالثة إلى دوري الدرجة الثانية، حيث تقرر صعود الفريقين الأول والثاني فقط، بدلاً من أربعة فرق كما كان معمولاً به خلال المواسم الماضية.

ويأتي التعديل في وقت تشهد فيه مسابقات الدرجات تطوراً متواصلاً من حيث عدد الأندية المشاركة ومستوى المنافسة، خصوصاً في دوري الدرجة الثالثة الذي استحدثه اتحاد الكرة في موسم 2021-2022 بمشاركة 12 فريقاً، وتوّج بلقبه آنذاك فريق جلف يونايتد.

وشهدت البطولة نمواً تدريجياً في عدد الأندية المشاركة، حيث ارتفع العدد إلى 15 فريقاً في موسم 2022-2023، ثم 16 فريقاً في موسم 2023-2024، و18 فريقاً في موسم 2024-2025، قبل أن يستقر عند 17 فريقاً في الموسم الماضي 2025-2026.

وكان الموسم الأخير قد شهد منافسة قوية استمرت حتى الجولة الرابعة والثلاثين والأخيرة، وأسفرت عن تتويج مودرن سبورت بلقب الدوري، وصعود كل من رمال الصحراء، وفورت فيرتوس، ونوفا ستار إلى دوري الدرجة الثانية، وفق النظام السابق الذي كان يمنح بطاقات الصعود للأندية الأربعة الأولى.

في المقابل، أبقى اتحاد الكرة على نظام الصعود والهبوط في بقية مسابقات الفريق الأول دون تغيير، حيث يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني في دوري الدرجة الأولى إلى دوري أدنوك للمحترفين، مقابل هبوط صاحبي المركزين الأخير وقبل الأخير إلى دوري الدرجة الثانية.

كما يصعد الأول والثاني من دوري الدرجة الثانية إلى دوري الدرجة الأولى، مقابل هبوط صاحبي المركزين الأخير وقبل الأخير إلى دوري الدرجة الثالثة.