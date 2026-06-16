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الرياضة

خورفكان يفتح ملفات الأجانب والمقيمين مبكراً

خورفكان يفتح ملفات الأجانب والمقيمين مبكراً
16 يونيو 2026 17:00

فيصل النقبي (خورفكان)

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تسعى إدارة شركة خورفكان لكرة القدم إلى حسم عدد من الملفات المهمة المتعلقة بأجانب الفريق الأول واللاعبين المقيمين، وذلك بمشاركة المدرب واللجنة الفنية في النادي، ضمن التحضيرات الجارية قبل انطلاق دوري أدنوك للمحترفين في الموسم المقبل.
وتتصدر هذه الملفات قضية تجديد عقد المهاجم البرازيلي لورينسي، الذي انتهى عقده مع النادي ويحتاج إلى حسم مستقبله خلال الفترة المقبلة، في ظل ما يمثّله من قيمة فنية داخل صفوف الفريق.
كما تعمل الإدارة على اتخاذ القرار النهائي بشأن استمرار الكوري الجنوبي وون سون، والمغربي طارق تيسودالي، والبرتغالي إيلتون مورتي، والمغربي سليم أملاح، سواء من خلال تجديد ارتباطهم بالنادي أو البحث عن بدائل فنية، وفقاً لرؤية الجهاز الفني واللجنة الفنية.
وتدرس شركة خورفكان لكرة القدم عدداً من الخيارات المطروحة لتدعيم صفوف الفريق بالعناصر القادرة على تقديم الإضافة المطلوبة، سعياً لبناء فريق متوازن وأكثر جاهزية للموسم الجديد.
وتعكس هذه التحركات حرص إدارة النادي على إنهاء ملف الأجانب والمقيمين مبكراً، ومنح الجهاز الفني الاستقرار اللازم لوضع اللمسات الأخيرة على برنامج الإعداد، بما يتوافق مع طموحات خورفكان في الظهور بصورة قوية وتحقيق نتائج إيجابية خلال الموسم المقبل.

خورفكان
دوري أدنوك للمحترفين
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