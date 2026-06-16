أخيراً.. «فراعنة المونديال» يسجلون من خارج منطقة الجزاء

عمرو عبيد (القاهرة)

بعد تسجيله الهدف الافتتاحي لمباراته أمام بلجيكا، أصبح منتخب مصر يملك 6 أهداف في تاريخه «المونديالي»، حيث سبق له تسجيل 5 أهداف خلال 3 مُشاركات سابقة، بدأها بـ«ثُنائية» عام 1934، ثم هدف وحيد في نُسخة 1990، قبل تسجيل هدفين آخرين في بطولة 2018.

والطريف أن هدف إمام عاشور في شباك حارس «الشياطين الحُمر»، تيبو كورتوا، يُعد الوحيد لـ«الفراعنة»، الذي أتى عبر تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، خلال كل تاريخه في كأس العالم، إذ أحرز لاعب الأهلي المصري هدفه من مسافة بعيدة، بلغت نحو 21 متراً، وهو ما لم ينجح في تحقيقه أي لاعب آخر مع منتخب مصر.

إذ يُذكر، وحسب التفاصيل الفنية المُتاحة لهدفي مصر في مونديال 1934، أن عبد الرحمن فوزي سجّل الأول، بعد سلسلة باهرة من المراوغات لدفاع المجر، قبل أن يسكن الكرة الشباك من مسافة قريبة داخل منطقة الجزاء، أما الهدف الثاني، فأتى من مُتابعة للكُرة الثانية، وتسديدة قوية لفوزي أهدت «الفراعنة» التعادُل آنذاك، على خط منطقة الجزاء نفسها.

وكان المنتخب المصري قد سجّل هدفين من ركلتي جزاء، داخل المنطقة بالطبع، وجاءت الأولى بواسطة مجدي عبد الغني في مرمى هولندا، عام 1990، والثانية من محمد صلاح في شباك روسيا بكأس العالم 2018، قبل أن يُسجل صلاح هدفه الثاني في نفس النُسخة، داخل مرمى السعودية، بتسديدة «لوب» عبر لمسة على حدود منطقة الجزاء أيضاً.