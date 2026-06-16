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الرياضة

«بو إيكو» يهدي الإمارات الفوز الأول في «رويال آسكوت»

«بو إيكو» يهدي الإمارات الفوز الأول في «رويال آسكوت»
16 يونيو 2026 20:43

عصام السيد (أبوظبي)

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حلق المهر «بو إيكو» لورثة الشيخ محمد بن عبيد آل مكتوم، وبإشراف جورج بوي، وقيادة الفارس بيلي لوجنان (19 عاماً) بلقب سباق سانت جيمس بالاس ستيكس للفئة الأولى لمسافة الميل، في اليوم الأول لمهرجان رويال آسكوت البريطاني، متفوقاً على «جستاد»، ومحافظاً على سجله الخالي من الهزائم، مسجلاً زمناً قدره 1:38:48 دقيقة.
وقدم «بو إيكو» المنحدر من نسل «نايت أوف ثاندر» سباقاً تنافسياً انتهى بتقدمه بفارق رأس، فيما جاء ثالثاً «توك أوف نيويورك» لجودلفين بقيادة ويليام بيوك.
واعترف بيلي لوجنان بعد السباق بأن «بو إيكو» فاز رغم أسلوب قيادته المختلف، فقد كان محاصراً في البداية، وانطلق من الخارج عند المنعطف، وربما كان متقدماً في وقت أبكر مما كان يرغب، لكن «بو إيكو» لم يستسلم.
وفي المقابل، استغل الفارس رايان مور كل مهاراته وخبرته ليحاول انتزاع الفوز. انطلق مور من الداخل، وجعل «جستاد» يتقدم عند المنعطف، ليجد نفسه أمام انقسام رائع قبل 200 متر من خط النهاية.
واقترب «جستاد» أكثر فأكثر من «بو إيكو»، بينما كان لوجنان يلقي نظرة قلقة ليرى موقعه، اقتربا أكثر فأكثر مع اقتراب خط النهاية منهما، ولكن مع وميض الكاميرا، كان «بو إيكو» هو من يتقدم بفارق ضئيل.
قال لوجنان: «كان سباقاً تكتيكياً للغاية، لا أعتبره من أفضل سباقاتي، وقد أنقذني الحصان من مأزق اليوم».

رويال أسكوت
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