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الرياضة

أموريم مدرباً جديداً لميلان

أموريم مدرباً جديداً لميلان
16 يونيو 2026 21:32

ميلان (رويترز)
تعاقد ميلان مع المدرب روبن أموريم اليوم الثلاثاء، سعياً لإعادة ترتيب صفوفه عقب موسم مخيب للآمال فشل ​خلاله في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.
ويخلف المدرب البرتغالي، البالغ من العمر 41 عاماً، ماسيميليانو أليجري، الذي أُقيل بعد إنهاء الفريق ⁠الموسم الماضي في دوري الدرجة الأولى الإيطالي في المركز الخامس، ​في خطوة تستهدف إجراء إصلاح شامل للمنظومة الكروية للنادي.
وقال ​أموريم ‌في بيان "أدرك تماماً ما يمثله ⁠هذا ​النادي من تاريخ عريق ومكانة مرموقة وقاعدة جماهيرية استثنائية حول العالم. إنه تحد أقبله بفخر وحماس، وأنا على دراية كاملة بقيمة هذا النادي".
وأضاف "أتطلع بقوة إلى بدء العمل وخوض ‌تجربة هذا الشغف الذي يميز نادي ميلان يوماً بعد ‌يوم". واختتم أليجري النصف الثاني الكارثي من موسم الدوري الإيطالي بالهزيمة أمام ضيفه كالياري، ليكون فريقه قد فاز مرة واحدة ​في آخر أربع مباريات. وأطلقت جماهير سان سيرو صافرات استهجان حادة مع صفارة النهاية، في ظل إخفاق الفريق في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا للموسم الثاني على التوالي.
وعاش روبن أموريم فترة صعبة استمرت 14 شهراً خلال ‌توليه تدريب مانشستر يونايتد، تخللتها انتقادات ​علنية لنهجه التكتيكي، إلى جانب تراجع واضح في النتائج والأداء. وفي أكتوبر من العام الماضي، وصف جيم راتكليف، أحد ملاك النادي، أموريم بأنه "مدرب شاب واعد" ​يحتاج إلى ثلاث سنوات لإثبات ‌نفسه، ⁠غير أن ‌هذه الثقة تراجعت تدريجياً، ‌قبل أن تتم إقالة المدرب البرتغالي في يناير. ورغم تلك التجربة، لا تزال أسهم ⁠أموريم مرتفعة بفضل نجاحاته مع سبورتنج لشبونة، حيث قاد ​الفريق للفوز بلقب الدوري البرتغالي لأول مرة منذ 19 عاماً في 2021، قبل أن يكرر الإنجاز بحصد اللقب مجددا في 2024. ويُعد أموريم، الذي خاض 14 مباراة دولية مع منتخب البرتغال، رابع مدرب يتولى قيادة ميلان منذ تتويجه ​الأخير بلقب الدوري الإيطالي تحت إشراف ستيفانو بيولي ​في عام 2022.

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