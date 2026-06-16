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الرياضة

بييلسا معلقاً على صورته الرسمية في المونديال: لست عارض أزياء!

بييلسا معلقاً على صورته الرسمية في المونديال: لست عارض أزياء!
16 يونيو 2026 22:05

واشنطن (د ب أ)
قال الأرجنتيني مارسيلو بييلسا، المدير الفني لمنتخب أوروجواي، إنه ليس عارض أزياء، وذلك بعدما ظهر في صورته الرسمية لبطولة كأس العالم لكرة القدم وهو ينظر إلى الأسفل.
وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المدرب المعروف بلقب "إل لوكو" وتعني المجنون، اختار عدم النظر إلى عدسات الكاميرا خلال الصورة الرسمية التي يتم التقاطها وبثها على شاشات التليفزيون قبل المباريات خلال البطولة المقامة حالياً في أميركا والمكسيك وكندا.
وحينما سئل عن تلك الصورة غير التقليدية وذلك بعد تعادل فريقه في أولى مبارياته بالبطولة أمام السعودية 1/1 في ميامي صباح الاثنين قال المدرب البالغ من العمر 70 عاماً: "لا أريد شرح أي شيء، تم التقاط الصورة كما هي".
وأضاف: "لست عارض أزياء ولست مضطراً لتقديم أي تفسير لما حدث".
وتابع مدرب أوروجواي: "إذا كنت أرتدي نظارة فلماذا أرتديها؟ حينما تنظر إلى عين أحدهم لماذا تفعل ذلك".
وأوضح بييلسا: "لا يوجد مشكلة في ارتداء النظارات أو النظر لشخص ما في عينه أو النظر إلى أسفل".

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