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الرياضة

إنفانتينو يحتفل بمليون مشجّع حتى اللحظة!

إنفانتينو يحتفل بمليون مشجّع حتى اللحظة!
16 يونيو 2026 22:15

لوس أنجلوس(أ ف ب)
أعلن رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) جاني إنفانتينو، الثلاثاء، أن مليون مشجع حضروا حتى الآن مباريات كأس العالم المقامة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
وهلل إنفانتينو عبر حسابه على إنستجرام "واو! مليون مشجع في الملاعب!".
وأضاف "شكر كبير لكل جماهيرنا المتحمسة التي تواصل ملء الملاعب، لقد جعلتم أكثر نسخة شمولاً من كأس العالم لفيفا تنبض بالحياة".
وانطلقت النسخة الموسعة من البطولة بمشاركة 48 منتخباً الخميس، وقد أُقيمت حتى الآن 16 مباراة من أصل 104 مقررة.
وكانت التحضيرات للبطولة قد شهدت انتقادات حادة بشأن ارتفاع أسعار التذاكر، إضافة إلى قيود التأشيرات التي أثرت على دخول مشجعين من بعض الدول إلى الولايات المتحدة.

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