عائلة ميسي تعلن تعافي والده من وعكة صحية

بوينس آيرس(رويترز)
قالت عائلة ليونيل ميسي قائد الأرجنتين والفائز بكأس العالم لكرة القدم في بيان اليوم، إن والد اللاعب يتعافى من وعكة صحية وأن حالته «تتحسن بشكل ملحوظ».
وزادت التكهنات بشأن الحالة الصحية لخورخي ميسي، بعد أن مسح ليونيل دموعه بقميصه عقب تسجيله هدف الأرجنتين الأول في مرمى الجزائر بكأس العالم.
وقال ميسي إنه كان يبكي لسبب شخصي لا علاقة له بالرياضة وإنه مر بأيام صعبة.
وذكرت عائلة ميسي أن خورخي «يخضع للمتابعة الطبية» وطلبت احترام الخصوصية، من دون تحديد طبيعة الوعكة الصحية.
وقالت العائلة «إن صحة أي شخص وطمأنينة المحيطين به لا ينبغي أن تكون محلاً للتكهنات أو لاهتمام إعلامي غير مسؤول».
وقال مصدر مقرب من العائلة لرويترز إن والد ميسي في حالة حرجة بأحد المستشفيات في الأرجنتين.
وتستأنف الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة النمسا يوم الاثنين المقبل في المجموعة العاشرة.