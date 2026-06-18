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الرياضة

عائلة ميسي تعلن تعافي والده من وعكة صحية

عائلة ميسي تعلن تعافي والده من وعكة صحية
18 يونيو 2026 22:41

بوينس آيرس(رويترز)
قالت عائلة ​ليونيل ميسي قائد الأرجنتين والفائز بكأس العالم لكرة القدم في بيان ⁠اليوم، إن والد اللاعب ​يتعافى من وعكة ​صحية وأن ‌حالته «تتحسن بشكل ملحوظ».
وزادت ⁠التكهنات ​بشأن الحالة الصحية لخورخي ميسي، بعد أن مسح ليونيل دموعه بقميصه عقب تسجيله ‌هدف الأرجنتين الأول في مرمى الجزائر ‌بكأس العالم.
وقال ميسي إنه كان يبكي لسبب شخصي ​لا علاقة له بالرياضة وإنه مر بأيام صعبة.
وذكرت عائلة ميسي أن خورخي «يخضع للمتابعة الطبية» وطلبت احترام الخصوصية، من دون ‌تحديد طبيعة الوعكة ​الصحية.
وقالت العائلة «إن صحة أي شخص وطمأنينة المحيطين به لا ينبغي أن تكون ​محلاً للتكهنات ‌أو ⁠لاهتمام ‌إعلامي غير ‌مسؤول».
وقال مصدر مقرب من العائلة لرويترز ⁠إن والد ميسي في حالة ​حرجة بأحد المستشفيات في الأرجنتين.
وتستأنف الأرجنتين حملة الدفاع عن لقبها بمواجهة النمسا يوم الاثنين المقبل في المجموعة العاشرة.

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