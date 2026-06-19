إنتر ميلان يكافئ كيفو بعقد جديد

روما (رويترز)

أعلن نادي إنتر ​ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم ⁠أمس، تمديد عقد مدربه كريستيان ​كيفو حتى ​عام ‌2028. وقاد كيفو، ⁠الذي ​تولى المهمة في يونيو من العام الماضي بعقد لمدة عامين، ‌الفريق لتحقيق الثنائية المحلية ‌في موسمه الأول بحصد لقبي الدوري الإيطالي وكأس ​إيطاليا.

كما توج المدرب الروماني، البالغ من العمر 45 عاماً، بجائزة أفضل مدرب في ‌الدوري الإيطالي لهذا ​الموسم، وهو الذي سبق له تمثيل إنتر كلاعب لمدة سبع ​سنوات. وقال ‌النادي ⁠في ‌بيان "هذه ‌الانتصارات والإنجازات الاستثنائية لا تتحقق إلا لمن ⁠يدرك حقاً معنى ​الشغف بإنتر، وهي القيمة التي طبعت هذا الموسم بأكمله، وستواصل توجيه كريستيان كيفو حتى ​عام 2028".