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الرياضة

إنتر ميلان يكافئ كيفو بعقد جديد

إنتر ميلان يكافئ كيفو بعقد جديد
19 يونيو 2026 10:47

روما (رويترز)
أعلن نادي إنتر ​ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم ⁠أمس، تمديد عقد مدربه كريستيان ​كيفو حتى ​عام ‌2028. وقاد كيفو، ⁠الذي ​تولى المهمة في يونيو من العام الماضي بعقد لمدة عامين، ‌الفريق لتحقيق الثنائية المحلية ‌في موسمه الأول بحصد لقبي الدوري الإيطالي وكأس ​إيطاليا.
كما توج المدرب الروماني، البالغ من العمر 45 عاماً، بجائزة أفضل مدرب في ‌الدوري الإيطالي لهذا ​الموسم، وهو الذي سبق له تمثيل إنتر كلاعب لمدة سبع ​سنوات. وقال ‌النادي ⁠في ‌بيان "هذه ‌الانتصارات والإنجازات الاستثنائية لا تتحقق إلا لمن ⁠يدرك حقاً معنى ​الشغف بإنتر، وهي القيمة التي طبعت هذا الموسم بأكمله، وستواصل توجيه كريستيان كيفو حتى ​عام 2028".

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