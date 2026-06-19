إنتر ميلان يكافئ كيفو بعقد جديد

روما (رويترز)
أعلن نادي إنتر ميلان بطل الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس، تمديد عقد مدربه كريستيان كيفو حتى عام 2028. وقاد كيفو، الذي تولى المهمة في يونيو من العام الماضي بعقد لمدة عامين، الفريق لتحقيق الثنائية المحلية في موسمه الأول بحصد لقبي الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا.
كما توج المدرب الروماني، البالغ من العمر 45 عاماً، بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإيطالي لهذا الموسم، وهو الذي سبق له تمثيل إنتر كلاعب لمدة سبع سنوات. وقال النادي في بيان "هذه الانتصارات والإنجازات الاستثنائية لا تتحقق إلا لمن يدرك حقاً معنى الشغف بإنتر، وهي القيمة التي طبعت هذا الموسم بأكمله، وستواصل توجيه كريستيان كيفو حتى عام 2028".