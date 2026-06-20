النيوزيلاندي بيندون يدخل تاريخ المونديال من «بوابة الأم»

معتز الشامي (أبوظبي)

رغم فشل منتخب نيوزيلندا في تحقيق أول انتصار له على الإطلاق في كأس العالم 2026، خلال تعادله مع إيران 2-2، فإن المنتخب نجح في تسجيل إنجاز تاريخي من نوع آخر.

شهدت الدقائق الأخيرة من المباراة مشاركة المدافع الشاب تايلر بيندون (21 عاماً) بديلاً خلال الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الثاني، ليساهم في تعزيز الخط الخلفي لمنتخب بلاده، وفي الوقت نفسه يكتب صفحة جديدة في تاريخ البطولة، بعدما أصبح هو ووالدته أول ثنائي أم وابن يشاركان في نهائيات كأس العالم.

وكانت والدته، جيني بيندون، قد مثّلت منتخب نيوزيلندا للسيدات في نسختي كأس العالم للسيدات عامي 2007 و2011، كما شاركت في دورتَي الألعاب الأولمبية عامي 2008 و2012.

وخاضت جيني أول مباراة دولية لها عام 2004، قبل أن تُسجل 77 مشاركة دولية على مدار عقد كامل بقميص منتخب بلادها.

وعقب التعادل أمام إيران، عبّر تايلر عن فخره بهذا الإنجاز عبر حسابه على «إنستجرام»، قائلاً إن اليوم كان مميزاً لأسباب عديدة، مؤكداً اعتزازه بتمثيل نيوزيلندا على أكبر مسرح كروي في العالم، وامتنانه لمشاركة هذه اللحظة التاريخية مع والدته كأول ثنائي أم وابن يشارك في كأس العالم.

ولا تقتصر الخلفية الرياضية لعائلة بيندون على والدته فقط، حيث كان والده، جرانت بيندون، قائداً لمنتخب نيوزيلندا للكرة الطائرة للرجال.

وُلد تايلر في مدينة أوكلاند، لكنه انتقل إلى ولاية كاليفورنيا الأميركية عندما كان في الثانية عشرة من عمره، بعد أن حصلت والدته على وظيفة تدريبية ضمن الجهاز الفني لفريق كرة القدم النسائية في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس.

وتدرّج المدافع الشاب في أكاديمية نادي لوس أنجلوس إف سي قبل انتقاله إلى ريدينج عام 2023، ثم انضم إلى نوتنجهام فورست في عام 2025، وقضى الموسم الماضي معاراً إلى شيفيلد يونايتد.

ورغم أن تايلر وجيني بيندون أصبحا أول ثنائي أم وابن في تاريخ كأس العالم، فإن البطولة شهدت سابقاً عدة حالات لآباء وأبنائهم. ومن أبرز الأمثلة، اللاعب جيوفاني رينا، الذي سجّل هدفاً خلال فوز الولايات المتحدة 4-1 على باراجواي، وهو نجل لاعب الوسط الأميركي السابق كلاوديو رينا. كما أن النجم النرويجي إيرلينج هالاند يسير على خُطى والده آلف إينج هالاند، الذي شارك مع النرويج في كأس العالم 1994.

ويستعد منتخب نيوزيلندا لخوض مباراته الثانية في دور المجموعات أمام مصر في مدينة فانكوفر فجر الاثنين.