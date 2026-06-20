الكرة لا تعترف بشهادات الميلاد.. الحرس القديم يسرق أضواء المونديال

معتز الشامي (أبوظبي)

كان من المفترض أن يكون كأس العالم 2026 منصة الجيل الجديد، وساحةً تتصدّرها السرعة والقوة البدنية والطاقة المتجددة للشباب. لكن مع انطلاق البطولة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، فرضت مجموعة من النجوم المخضرمين واقعاً مختلفاً، لتتحول المنافسة إلى معركة مفتوحة بين الخبرة والشباب.

وفي نسخة من أكثر بطولات كأس العالم التي تتطلب قوة بدنية، بسبب المسافات الطويلة بين المدن ودرجات الحرارة المرتفعة وكثافة المباريات، أثبت عدد من اللاعبين المخضرمين أن العمر لا يزال مجرد رقم، وأن الخبرة قادرة على صناعة الفارق في أكبر المحافل الكروية.

ويبقى النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي أبرز الوجوه التي تتحدى الزمن. فبعمر 39 عاماً، افتتح مشاركته السادسة في كأس العالم بطريقة استثنائية، بعدما سجّل ثلاثية تاريخية في شباك الجزائر، كما وصل إلى مباراته الرسمية رقم 200 بقميص منتخب الأرجنتين، ليؤكد مجدداً أنه ما زال أحد أبرز نجوم اللعبة رغم اقترابه من عامه الأربعين.

وعلى الجانب الآخر، يواصل كريستيانو رونالدو كتابة فصول جديدة من مسيرته الأسطورية. فالقائد البرتغالي، الذي بلغ 41 عاماً، يخوض هو الآخر مشاركته السادسة في نهائيات كأس العالم، معادلاً الرقم التاريخي لميسي في عدد المشاركات بالمونديال، ومؤكداً أن سنوات العمر لم تنل من قدرته على المنافسة في أعلى المستويات.

ولا يتوقف المشهد عند الثنائي الأشهر في كرة القدم الحديثة، إذ يتصدّر الحارس الاسكتلندي كريج جوردان قائمة أكبر اللاعبين سناً في البطولة الحالية بعمر 43 عاماً، بعدما قاد منتخب بلاده للحفاظ على نظافة شباكه في المباراة الافتتاحية أمام هايتي.

كما يواصل النجم الكرواتي لوكا مودريتش تحدِّي الزمن في عامه الأربعين، حيث يقود منتخب بلاده في خامس مشاركة له بكأس العالم، بينما يواصل التألق مع ناديه ومنتخب كرواتيا، رغم سنوات طويلة من المنافسة على أعلى مستوى.

ويبرز أيضاً القائد البوسني إيدين دجيكو، الذي بلغ الأربعين من عمره وما زال يُمثّل السلاح الهجومي الأبرز لمنتخب بلاده، محتفظاً بمكانته كأفضل هداف في تاريخ البوسنة والهرسك.

وتضم قائمة أكبر اللاعبين سناً في البطولة أسماء بارزة أخرى مثل أوتشوا، مانويل نوير، فوزينيا، فيرناندو موسليرا، في مشهد يعكس استمرار تأثير الحرس القديم داخل المنتخبات الكبرى.

والمفارقة اللافتة أن نصف قائمة أكبر عشرة لاعبين سناً في البطولة تقريباً تضم حراس مرمى، وهو ما يؤكد أن الخبرة والقدرة على قراءة المباريات ما زالتا عاملين حاسمين في كرة القدم الحديثة.

ورغم السرعات الهائلة التي يتمتع بها الجيل الجديد من النجوم، فإن لحظات الحسم الكبرى لا تزال تحتاج إلى عقول خبيرة اعتادت الضغوط وتعرف كيف تتعامل مع أصعب المواقف. لذلك لم يصل هؤلاء اللاعبون إلى المونديال الحالي تكريماً لمسيرتهم أو احتفاءً بماضيهم، بل لأنهم ما زالوا قادرين على صناعة الفارق داخل الملعب.

وفي النهاية، يبدو أن كأس العالم 2026 يبعث برسالة واضحة للجميع: كرة القدم لا تعترف بشهادات الميلاد، بل تعترف فقط بالموهبة والقدرة على التأثير عندما تحين اللحظات الكبرى.