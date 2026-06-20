روزنامة اتحاد الكرة ترسم ملامح موسم 2026-2027

معتصم عبدالله (أبوظبي)

كشفت روزنامة اتحاد الإمارات لكرة القدم لموسم 2026-2027 ملامح مسابقات الموسم الجديد، والذي ينطلق بمنافسات دوري الدرجة الأولى يوم 21 أغسطس المقبل، على أن تُقام مباريات الجولة الافتتاحية على مدار ثلاثة أيام حتى 23 أغسطس.

وتنطلق منافسات دوري الدرجة الثانية في 28 أغسطس، بالتزامن مع الجولة الثانية من دوري الأولى، فيما حُدد يوم 4 سبتمبر موعداً لانطلاق دوري الدرجة الثالثة.

كما تنطلق التصفيات التمهيدية المؤهلة إلى دور الـ 16 من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بمشاركة أندية دوري الدرجة الأولى يوم 18 سبتمبر، على أن تُقام مباريات الدور ربع النهائي يومي 28 و29 سبتمبر، وصولاً إلى الدور نصف النهائي المقرر في 4 أكتوبر، لتحديد الفريقين المتأهلين إلى الدور الأول من البطولة الأغلى والانضمام إلى أندية دوري أدنوك للمحترفين.

وتشهد روزنامة الموسم الجديد إقامة النُّسخة الثانية من بطولة كأس الاتحاد بعد عودتها في الموسم الماضي، حيث تنطلق منافساتها من الدور التمهيدي (دور الـ 64) يوم 13 نوفمبر، بمشاركة أندية الدرجات الأولى والثانية والثالثة، فيما تقام المباراة النهائية يوم 9 أبريل 2027.

وتُعد كأس الاتحاد خامس المسابقات الرسمية لأندية الهواة، إلى جانب دوريات الدرجات الثلاث والتصفيات التمهيدية المؤهلة إلى كأس صاحب السمو رئيس الدولة.

وكانت البطولة قد عادت إلى الواجهة في موسم 2025-2026 بعد غياب دام نحو عشرة أعوام، ضمن توجه اتحاد الكرة لتوسيع قاعدة المنافسة وتعزيز فرص الاحتكاك الرسمي، حيث تُوج فريق 365 بلقب النسخة الماضية، عقب فوزه على حتا في النهائي الذي أقيم على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

وحسب الروزنامة، يُسدل الستار على منافسات دوري الدرجة الأولى في مايو 2027 بإقامة الجولة الـ 28 والأخيرة، علماً بأن المسابقة ستشهد مشاركة 15 فريقاً بنظام الدوري من دورين.

في المقابل، تُقام منافسات دوري الدرجتين الثانية والثالثة على مدار 30 جولة لكل منهما، بما يعكس استمرار التوسع في مسابقات الهواة وزيادة عدد المباريات التنافسية.

وراعت روزنامة دوري الدرجة الأولى التوقفات الدولية المعتمدة ضمن أيام «فيفا»، إلى جانب ارتباطات المنتخب الوطني الأول، وفي مقدمتها بطولة كأس الخليج العربي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2026، وكأس آسيا خلال شهري يناير وفبراير 2027.

وكان اتحاد الإمارات لكرة القدم قد اعتمد في وقت سابق 17 فئة ضمن مسابقات الموسم الرياضي 2026-2027، تشمل مسابقات الفريق الأول في دوريات الدرجات الأولى والثانية والثالثة، إلى جانب كأس الاتحاد، فضلاً عن مسابقات المراحل السنية لفئات 21 وتحت 19 و17 و16 و15 و14 و13 و12 و11 و10 و9 و8 و7 أعوام.