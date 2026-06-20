مونديال الأهداف العكسية.. ظاهرة أم حوادث فردية؟

معتز الشامي (أبوظبي)

تحوّلت الأهداف العكسية إلى واحدة من أبرز الظواهر اللافتة في كأس العالم 2026، بعدما شهدت البطولة ارتفاعاً غير مسبوق في عدد الأهداف التي سجّلها اللاعبون بالخطأ في مرماهم، في مؤشّر يعكس التحولات الكبيرة التي طرأت على أساليب اللعب الحديثة.

وسجّلت البطولة حتى الآن سبعة أهداف عكسية، وهو رقم يفوق بخمسة أهداف إجمالي ما شهدته نُسخة كأس العالم 2022 بأكملها، ما أثار تساؤلات واسعة حول أسباب هذا الارتفاع المفاجئ.

وكان منتخب الولايات المتحدة أبرز المستفيدين من هذه الظاهرة، بعدما أصبح أول منتخب في تاريخ كأس العالم للرجال يستفيد من هدفين عكسيين في مباراتين متتاليتين. فقد افتتح منتخب باراجواي التسجيل للأميركيين بالخطأ عبر داميان بوباديلا، قبل أن يُكرر الأسترالي كاميرون بورجيس المشهد في المواجهة التالية.

ورغم أن البعض قد ينظر إلى الأمر باعتباره مجرد حظ، فإن المتابعين للشق التكتيكي في كرة القدم الحديثة يرون أن هذه الأهداف أصبحت نتيجة مباشرة لتطور أساليب الهجوم، خصوصاً عبر الأطراف.

ففي الماضي كانت الكرات العرضية التقليدية تُرسل من مسافات أبعد نحو القائم البعيد، وهو ما كان يمنح المدافعين مساحة أكبر للتعامل معها. أما اليوم، فتعتمد الفرق بشكل متزايد على الاختراق حتى خط النهاية وإرسال كرات أرضية سريعة داخل منطقة الست ياردات.

هذا الأسلوب يُجبر المدافعين على العودة بأقصى سرعة نحو مرماهم، في ظل ضغط هجومي متواصل، ما يزيد احتمالات اصطدام الكرة بهم أو ارتكاب أخطاء في التشتيت تنتهي داخل الشباك.

ومن أبرز الأمثلة التي شهدها المونديال الحالي هدف بلجيكا في شباك مصر، والذي نُسب في النهاية إلى محمد هاني بالخطأ في مرماه، بعدما جاءت الكرة من عرضية سريعة وخطيرة داخل منطقة الجزاء، وهو ما أضاع حلم منتخب الفراعنة في تحقيق الفوز الأول بالمونديال.

كما أن الهدفين اللذين استفادت منهما الولايات المتحدة جاءا بعد هجمات انطلقت من الأطراف وانتهت بكرات عرضية منخفضة احتاجت فقط إلى لمسة بسيطة لتغيير اتجاهها نحو المرمى.

ويرى محلّلون أن كرة القدم الحديثة لا تسعى بشكل مباشر إلى تسجيل أهداف عكسية، لكنها تخلق الظروف المثالية لإجبار المدافعين على اتخاذ قرارات صعبة تحت الضغط. ومع انتشار تحليل البيانات ومؤشرات «الأهداف المتوقعة»، قد يُصبح من الطبيعي مستقبلاً ظهور مؤشر جديد يقيس «الأهداف العكسية المتوقعة»، في اعتراف صريح بأن هذا النوع من الأهداف لم يَعُد مجرد مصادفة، بل أصبح جزءاً من التأثير التكتيكي للهجوم الحديث.

وفي مونديال 2026، يبدو أن الأهداف العكسية لم تَعُد حوادث فردية نادرة، بل ظاهرة تعكس كيف تغيّرت كرة القدم في عصر السرعة والضغط المستمر.