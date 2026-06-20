البرازيل ضد هايتي.. «عواجيز السامبا»!

علي معالي (أبوظبي)

أظهرت التشكيلة الأساسية لمنتخب البرازيل ضد هايتي تسجيل أعلى متوسط أعمار في تاريخ «راقصي السامبا» منذ نهائي كأس العالم 1962، مما يظهر تغيرا في استخدام المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في عناصر المنتخب البرازيلي.

ووفقا للإحصائيات، بلغ متوسط عمر التشكيلة الأساسية للسامبا، 30 عاماً و190 يوماً، وهو الأعلى منذ نهائي 1962، وقبل 64 عاما، فازت البرازيل على تشيكوسلوفاكيا 3-1، بفريق بمتوسط عمر 30 سنة و216 يوما. منذ ذلك الحين، لم تقترب أي تشكيلة أساسية لـ"السيليساو" في كأس العالم من هذا المعدل العمري.

جاء ارتفاع معدل أعمار تشكيلة البرازيل بسبب قرار أنشيلوتي،بمشاركة الثنائي دانيلو (34 عاما)، وماثيوس كونيا (27 عاماً) في التشكيلة الأساسية بدلاً من إيبانيز (27 عاماً)وإيجور تياجو (24 عاماً)، بالإضافة إلى ذلك، تواجد بالقائمة الأساسية أليسون بيكر(33 عاماً)، ماركينيوس (32 عاماً) ودوجلاس سانتوس (32 عاماً).