الأحد 21 يونيو 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

ريال مدريد ينفي التفاوض مطلقاً مع هذا اللاعب

ريال مدريد ينفي التفاوض مطلقاً مع هذا اللاعب
20 يونيو 2026 22:03

مدريد (د ب أ)
نفى نادي ريال مدريد الإسباني بشكل قاطع في بيان رسمي اليوم السبت، الدخول في أي مفاوضات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، مع النجم الفرنسي ميكايل أوليسيه جناح نادي بايرن ميونيخ الألماني.
وجاء هذا التحرك من إدارة النادي الملكي لحماية وتوطيد العلاقات المؤسسية التاريخية الممتازة التي تجمعها بإدارة العملاق البافاري، حيث شدد البيان على وجود احترام متبادل وتعاون وثيق بين الطرفين، معرباً عن الأسف الشديد لتداول مثل هذه التكهنات التي لا أساس لها من الصحة في وسائل الإعلام.
وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يعيش فيه أوليسيه البالغ من العمر 24 عاماً أزهى فترات مسيرته الكروية منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ قبل عامين قادماً من كريستال بالاس الإنجليزي، حيث تحول إلى ركيزة أساسية ولاعب من طراز عالمي نجح في تسجيل 15 هدفاً وصناعة 19 هدفاً آخر كأفضل صانع ألعاب في الدوري الألماني خلال الموسم الماضي كما يتألق حالياً مع منتخب فرنسا في مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.
ويواصل ريال مدريد تدعيم صفوفه بقوة تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو الذي عاد لتدريب الفريق هذا الشهر، حيث أبرم النادي بالفعل ثلاث صفقات ضخمة بضم الإسباني مارك كوكوريلا والبرتغالي برناردو سيلفا والمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي.

أخبار ذات صلة
ألمانيا تصعق كوت ديفوار بالبديل أونداف
لعنة روكي تثير مخاوف فرنسا!
كأس العالم 2026
تابع التغطية كاملة
ريال مدريد
بايرن ميونيخ
كأس العالم 2026
آخر الأخبار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
علوم الدار
شرطة أبوظبي تنشر تحذيرا للجمهور
20 يونيو 2026
ألمانيا تصعق كوت ديفوار بالبديل أونداف
الرياضة
ألمانيا تصعق كوت ديفوار بالبديل أونداف
اليوم 02:19
لعنة روكي تثير مخاوف فرنسا!
الرياضة
لعنة روكي تثير مخاوف فرنسا!
اليوم 01:00
أحمد بن سعيد يطلق «ديوا العالمية» لتطوير مشاريع الطاقة والمياه
علوم الدار
أحمد بن سعيد يطلق «ديوا العالمية» لتطوير مشاريع الطاقة والمياه
اليوم 00:39
فرسان الإمارات يحلقون بـ3 ميداليات في سباقات كومبيان للقدرة
الرياضة
فرسان الإمارات يحلقون بـ3 ميداليات في سباقات كومبيان للقدرة
اليوم 00:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©