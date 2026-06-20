ريال مدريد ينفي التفاوض مطلقاً مع هذا اللاعب

مدريد (د ب أ)

نفى نادي ريال مدريد الإسباني بشكل قاطع في بيان رسمي اليوم السبت، الدخول في أي مفاوضات، سواء كانت مباشرة أو غير مباشرة، مع النجم الفرنسي ميكايل أوليسيه جناح نادي بايرن ميونيخ الألماني.

وجاء هذا التحرك من إدارة النادي الملكي لحماية وتوطيد العلاقات المؤسسية التاريخية الممتازة التي تجمعها بإدارة العملاق البافاري، حيث شدد البيان على وجود احترام متبادل وتعاون وثيق بين الطرفين، معرباً عن الأسف الشديد لتداول مثل هذه التكهنات التي لا أساس لها من الصحة في وسائل الإعلام.

وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي يعيش فيه أوليسيه البالغ من العمر 24 عاماً أزهى فترات مسيرته الكروية منذ انتقاله إلى بايرن ميونيخ قبل عامين قادماً من كريستال بالاس الإنجليزي، حيث تحول إلى ركيزة أساسية ولاعب من طراز عالمي نجح في تسجيل 15 هدفاً وصناعة 19 هدفاً آخر كأفضل صانع ألعاب في الدوري الألماني خلال الموسم الماضي كما يتألق حالياً مع منتخب فرنسا في مونديال 2026 بالولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

ويواصل ريال مدريد تدعيم صفوفه بقوة تحت قيادة مدربه الجديد البرتغالي جوزيه مورينيو الذي عاد لتدريب الفريق هذا الشهر، حيث أبرم النادي بالفعل ثلاث صفقات ضخمة بضم الإسباني مارك كوكوريلا والبرتغالي برناردو سيلفا والمدافع الفرنسي إبراهيما كوناتي.