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الرياضة

فرسان الإمارات يحلقون بـ3 ميداليات في سباقات كومبيان للقدرة

فرسان الإمارات يحلقون بـ3 ميداليات في سباقات كومبيان للقدرة
21 يونيو 2026 00:33

كومبيان (الاتحاد)

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حقق فرسان الإمارات إنجازاً جديداً بحصد ذهبية وفضية سباق 160 كلم، وذهبية مسافة 100 كلم، فيما نال فارس مملكة البحرين لقب 140 كلم، في سباقات القدرة التي أقيمت بضاحية كومبيان بفرنسا، بمشاركة نخبة من أبرز فرسان العالم بالتزامن مع انطلاق مبادرة «سلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة»، التي تشمل سباقات في أكثر من 10 دول حول العالم، وتستمر 6 أشهر في الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2026.
وخطف الفارس ماجد جمال المهيري، على صهوة «بنكرشيان دو فاوست»، نجومية سباق 160 كلم، بعد أداء رائع في السباق الذي تألف من 6 مراحل، وجاء في المركز الثاني الفارس سيف أحمد المزروعي على صهوة «بوليو شارلس»، فيما حل ثالثاً الفارس البحريني محمد عبد الحميد الهاشمي على صهوة «جي ستار».
وأنجز الفارس أحمد صالح الشحي على صهوة «أس دبليو مالتابا» المهمة في سباق مسافة 100 كلم، بحصد المركز الأول والميدالية الذهبية، وجاءت ثانية الفارسة كايتانو ماريا بريا على صهوة «زيتونا»، فيما جاءت ثالثة الفارسة باولين ذا أوليسات على صهوة «إليت دو فيالاريت».
وأحرز الفارس فهد هلال الخاطري من مملكة البحرين الميدالية الذهبية في سباق الـ 140 كلم، على صهوة «كاشمير دو بوا»، وجاءت ثانية إليزابيث هاردي على صهوة «هيمي دو مونتروزيه»، فيما جاء ثالثاً بأول بارد على صهوة «جيفيت تو مي فالارين».
توج الفائزين محمد علي الحضرمي مدير الفعاليات بقرية الإمارات العالمية للقدرة، ولارا صوايا المدير التنفيذي للرعاية والتسويق بالقرية.
ورافق وفد القرية خلال السباق عدد من الشركاء والرعاة «طيران الإمارات، وزهور كاميليا، وقناة ياس» لتقديم أنشطة تفاعلية لجمهور السباقات، والتعريف بمنتجاتهم وخدماتهم.
وأشاد مسلم العامري، المدير العام لقرية الإمارات العالمية للقدرة، بالانتصارات التي حققها فرسان الإمارات، في سباقات كومبيان، والتي جاءت مع انطلاقة مبادرة سلسلة سباقات قرية الإمارات العالمية للقدرة التي انطلقت من فرنسا.
وقال: «لقد جاءت الفرحة كبيرة بهذا النجاح الإماراتي في المضمار بفوز فرساننا، وفي مبادرة القرية التي كانت لها أصداء واسعة في الحدث».
وبارك محمد علي الحضرمي للفائزين من الإمارات ومملكة البحرين على الانتصارات التي حققوها، وشكر القيادة الرشيدة على الدعم، وجميع القائمين على جهودهم، وجميع الشركاء والرعاة، وقال نحن نعمل جاهدين لتوصيل ارث الإمارات ورياضتها على المستوى العالمي، والحفاظ على مستوى رياضة القدرة في قمة الترتيب العالمي.

قرية الإمارات العالمية للقدرة
محمد الحضرمي
سباقات القدرة
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