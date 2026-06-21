بوجاتشار يعزز صدارة «الإمارات للدراجات» لطواف سويسرا بلقب المرحلة 4

جنيف (وام)

واصل السلوفيني تادي بوجاتشار، نجم فريق الإمارات - إكس آر جي للدراجات الهوائية، تألقه في طواف سويسرا 2026، بعدما أحرز لقب المرحلة الرابعة، وهي سباق فردي ضد الساعة، ليعزز صدارته للترتيب العام للسباق.

وسجل بوجاتشار زمناً قدره 26 دقيقة و38 ثانية، متفوقاً بفارق أقل من ثانية واحدة على الهولندي ماتيو فان دير بول صاحب المركز الثاني، فيما جاء النرويجي توبياس فوس ثالثاً بفارق 7 ثوانٍ.

وأكد بوجاتشار مجدداً تفوقه في السباق، محققاً فوزه الثاني بالمراحل خلال النسخة الحالية، والثالث لفريق الإمارات خلال أربعة أيام، بعد انتصار الإكوادوري جوناتان نارفايز في المرحلة الثالثة.

كما شهدت المرحلة حضوراً قوياً لعدد من دراجي فريق الإمارات، حيث حل البلجيكي تيم فيلينس خامساً بفارق 12 ثانية، والنمساوي فيليكس جروسشارتنر سادساً بفارق 27 ثانية، فيما جاء الأمريكي براندون ماكنولتي تاسعاً بفارق 31 ثانية.

وعقب نهاية المرحلة الرابعة، عزز بوجاتشار صدارته للترتيب العام بزمن إجمالي بلغ 10 ساعات و56 دقيقة و29 ثانية، متقدماً بفارق 4 دقائق و22 ثانية عن الإكوادوري ريتشارد كاراباز صاحب المركز الثاني، و4 دقائق و27 ثانية عن التشيكي ماتياس فاتشيك الثالث.