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الرياضة

الإخفاق الآسيوي يُعجل برحيل «تاتا» عن «يد الشارقة»

ماركوس تاتا
22 يونيو 2026 00:58

علي معالي (أبوظبي)

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أسدل نادي الشارقة الستار على حقبة المدرب البرازيلي ماركوس ريكاردو دي أوليفيرا «تاتا»، بعدما أعلن الطرفان إنهاء العلاقة التعاقدية بالتراضي، في خطوة جاءت عقب المشاركة المخيّبة للفريق في بطولة آسيا للأندية أبطال الدوري لكرة اليد، التي استضافتها الكويت مؤخراً، وحلَّ «الملك»، فيها في المركز الأخير ليفقد اللقب الآسيوي.
ورغم أن البيان الرسمي للنادي جاء بصيغة ودية، فإن النتائج التي حققها الفريق في البطولة الآسيوية كانت العامل الأبرز وراء نهاية المشوار بين الطرفين، بعد إخفاق الفريق في تحقيق الأهداف المرسومة قارياً، وفشله في الظهور بالمستوى الذي يتناسب مع مكانته كبطل محلي وحامل للقب.
وظهر الشارقة بصورة مختلفة تماماً في النسخة الـ 28 التي جرت بالكويت، حيث ابتعد الفريق عن مستواه المعهود، الأمر الذي فتح باب الانتقادات الفنية وأثار تساؤلات حول قدرة الجهاز الفني على التعامل مع الاستحقاقات القارية.
وتولّى تاتا تدريب الشارقة في يونيو 2025، ونجح خلال فترة قصيرة في حصد أربعة ألقاب محلية، مؤكداً تفوّق الفريق على الساحة الإماراتية، غير أن الإدارة كانت تتطلع إلى ترجمة هذا التفوق إلى إنجازات قارية أكبر، وهو ما لم يتحقق خلال البطولة الآسيوية الأخيرة.
علّق جاسم محمد، عضو مجلس إدارة الألعاب الجماعية، مشرف لعبة كرة اليد بنادي الشارقة، قائلاً: «قرار الاستغناء عن المدرب تاتا، جاء بالإجماع، وهذا ليس تقليلاً من شأن المدرب، ولكنها أمور طبيعية، وفسخ التعاقد جاء بالتراضي بين الطرفين، وأرى أن القرار جاء في توقيت مناسب لإعادة ترتيب الأوراق قبل انطلاق الموسم الجديد، خاصة أن الشارقة يمتلك مجموعة مميّزة من اللاعبين القادرين على المنافسة على جميع البطولات، ما يفرض على الإدارة البحث عن جهاز فني جديد قادر على إعادة الفريق إلى واجهة المنافسة من جديد».

نادي الشارقة
يد الشارقة
فريق يد الشارقة
فريق الشارقة لكرة اليد
بطولة آسيا لكرة اليد
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