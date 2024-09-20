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سبيس إكس تواصل التحضيرات.. اختبار محركات "ستارشيب" للمرة السادسة

سبيس إكس تواصل التحضيرات.. اختبار محركات "ستارشيب" للمرة السادسة
20 سبتمبر 2024 14:55

أعلنت شركة سبيس إكس عن نجاحها في إجراء اختبار إشعال ثابت لمركبتها الفضائية "ستارشيب" السادسة، المعروف باسم "شيب 31"، استعداداً لاختبار الطيران القادم.

تم تنفيذ هذا الاختبار في موقع "ستاربيس" بجنوب تكساس يوم 18 سبتمبر 2024، حيث تم إشعال ستة محركات من نوع "رابتور" بنجاح. يُعد هذا الاختبار جزءًا من سلسلة اختبارات تمهيدية تهدف إلى التأكد من جاهزية المركبة للرحلات الفضائية المستقبلية​.

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على الرغم من نجاح الاختبار، من المتوقع أن يتأخر الإطلاق الفعلي للمركبة لبضعة أشهر، حيث لا تزال سبيس إكس تنتظر موافقة إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية (FAA) لتنفيذ الإطلاق المقبل من المركبة.




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من الجدير بالذكر أن مركبة "ستارشيب" تُعتبر جزءًا من رؤية سبيس إكس الطموحة لاستكشاف الفضاء، بما في ذلك استيطان القمر والمريخ وتنفيذ مهام فضائية أخرى.

المصدر: وكالات
سبيس إكس
محطة الفضاء الدولية
الفضاء
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