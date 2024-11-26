زينة تتعاون مع سعد في «الدشاش»

سعيد ياسين (القاهرة)



تعود زينة للتعاون مع محمد سعد بعد غياب 16 عاماً، من خلال فيلم «الدشاش»، وقالت إن أحداثه تدور في إطار كوميدي.

يشارك في البطولة باسم سمرة، وخالد الصاوي، ونسرين أمين، ووليد فواز ومريم الجندي، تأليف جوزيف فوزي وإخراج سامح عبدالعزيز، ومن المقرر عرضه خلال موسم رأس السنة.



وأوشكت زينة على الانتهاء من تصوير دورها في فيلم «بنات الباشا» مع صابرين وناهد السباعي وأحمد مجدي ومريم الخشت وتارا عبود، سيناريو وحوار محمد هشام عبية وإخراج ماندو العدل، عن رواية للكاتبة نورا ناجي، وتجسد فيه شخصية عاملة بمركز تجميل تتشارك مع عدد من زميلاتها في العمل والمسكن، ويرصد الفيلم قصة كل واحدة، ومرورها بالعديد من الأزمات يحاولن التغلب عليها. كما تستعد لتصوير دورها في الجزء الثاني من مسلسل «العتاولة»، بعدما حقق الجزء الأول نجاحاً لافتاً في رمضان الماضي، وشاركها بطولته أحمد السقا، وطارق لطفي وباسم سمرة، وفريدة سيف النصر، وتأليف هشام هلال، وإخراج أحمد خالد موسى، وتواصل فيه تجسيد شخصية فتاة شريرة تتميز بخفة الظل.