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التعليم والمعرفة

الذكاء الاصطناعي يحجز مساحة واسعة في قطاع التعليم

أرشيفية
12 فبراير 2025 12:54

من إعداد حصص التعليم إلى تيسير الفصول الدراسية الفردية أو صقل التفكير النقدي... يعمل الذكاء الاصطناعي على حفر مكانة له بسرعة في قطاع التعليم، لكنه يثير في الوقت عينه قدرا كبيرا من المخاوف. فالذكاء الاصطناعي أصبح جزءاً من المشهد، وفي مواجهة الثورة التكنولوجية، ولكن كيف يمكن للمدارس مجاراته؟.

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بحسب دراسة استشهد بها تقرير صادر عن مجلس الشيوخ الفرنسي، فإن 90% من تلامذة السنة الأولى في المرحلة الثانوية في فرنسا استخدموا الذكاء الاصطناعي التوليدي للقيام بواجباتهم المدرسية.
وتظهر بعض الآراء أن التلامذة "متقدمون إلى حد ما" على المعلمين، ولكنهم يستخدمون الذكاء الاصطناعي "بشكل جامح تقريبا"، من دون إشراف، في حين أن ذلك ينطوي على مخاطر جمة ترتبط خصوصا بـ"تثبيت الصور النمطية، وسرية البيانات الشخصية، وفقدان المهارات والحضور البشري في حال تفويض الكثير" من المهام إلى الآلات.

وقد تساعد بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي المعلمين في أتمتة بعض المهام الإدارية، إلا أنها تشير إلى قضايا وتحديات.
لتلبية الاحتياجات الجديدة وتحدّي التعلم الجديد، تقدم شبكة "كانوبيه"، وهي هيئة متعاونة مع وزارة التعليم الوطني الفرنسية تُعنى بالتدريب المستمر للمعلّمين، بوابة تحتوي على وحدات تعليم مرتبطة بالذكاء الاصطناعي يتابعها 10 آلاف معلّم، وفق المديرة العامة للشبكة ماري كارولين ميسير.

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وبالإضافة إلى الذكاء الاصطناعي التوليدي، يقدّم قطاع التكنولوجيا التعليمية بأكمله (تقنيات التعليم والتدريس) وهي مجموعة من التطبيقات ذات الاستخدامات المتنوعة (بما يشمل على سبيل المثال تصميم التسلسلات التعليمية والتمارين والترجمة الفورية للتلامذة المتحدثين غير الأصليين باللغات أو لذوي الإعاقة).

وفي مجال التعليم العالي، أعلنت شركة "ميسترال" للذكاء الاصطناعي الفرنسية أنها عقدت مع جمعية Edtech France، التي تدير جهات عاملة في القطاع التعليمي، "تحالفا" مع عشر جامعات ومؤسسات (بينها المعهد الوطني للفنون والمهن) لتزويد الطلاب والمعلمين بتقنيات ذكاء اصطناعي أوروبية "قوية وموثوق بها".

ووصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي في التعليم العالمي إلى 4 مليارات دولار عام 2022، وفق دراسة أجرتها شركة "غلوبال ماركتس إنسايتس" Global Markets Insights.


المصدر: وكالات
المدارس
الطلبة
الذكاء الاصطناعي
قطاع التعليم
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