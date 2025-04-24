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التعليم والمعرفة

«جمعية المناعة الذاتية».. الأولى في الوطن العربي والرابعة عالمياً

«جمعية المناعة الذاتية».. الأولى في الوطن العربي والرابعة عالمياً
24 ابريل 2025 14:52

أبوظبي (الاتحاد)

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تزامناً مع عام المجتمع 2025، وفي إنجاز طبي وإنساني جديد في دولة الإمارات، تم إطلاق جمعية المناعة الذاتية AIA، (Auto Immune ASSOCIATION)، تحت رعاية دائرة تنمية المجتمع، وضمن مظلة وزارة تمكين المجتمع، وبالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية في مختلف أنحاء الإمارات، وتُعتبر هي الأولى من نوعها في الوطن العربي، والرابعة على مستوى العالم، والتي تأتي تأكيداً على ريادة الإمارات في شتى المجالات. تأسست الجمعية بمبادرة من الدكتورة والموسيقية وأول ملحنة إماراتية إيمان الهاشمي، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة، وبمشاركة نخبة من الأطباء والباحثين والأدباء والفنانين والمهتمين بتحسين جودة الحياة في المجتمع الإماراتي وعددهم (17 عضواً مؤسساً)، وذلك لدعم المرضى ورفع مستوى الوعي المجتمعي، والعمل على تطوير الأبحاث والدراسات في هذا المجال الطبي والحيوي. وصرحت د. إيمان الهاشمي بأن الجمعية مختصة برعاية المصابين باضطرابات المناعة الذاتية بمختلف الوسائل الابتكارية، ومن أهمها العلاج بالموسيقى والذبذبات الصوتية، وأيضاً العلاج بالرسم، والكتابة وغيرها من العلاجات المبتكرة.

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