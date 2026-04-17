عدد اليوم
عدد اليوم
تتويج لإرث الموسيقى العربية: نجاة الصغيرة شخصية العام الثقافية بجائزة الشيخ زايد للكتاب

الفنانة نجاة الصغيرة
17 ابريل 2026 20:33

أبوظبي (الاتحاد)
تُوِّجت الفنانة المصرية القديرة نجاة الصغيرة بجائزة «شخصية العام الثقافية»، ضمن جائزة الشيخ زايد للكتاب في دورتها العشرين، تقديراً لمكانتها كإحدى أسمى القامات الإبداعية في العالم العربي.
فقد استطاعت بصوتها الدافئ وأدائها الوجداني الرفيع أن تؤسس مدرسة فنية متفردة، أرست ركائز الأغنية الكلاسيكية الحديثة بأبهى صورها.
وعلى امتداد مسيرتها الحافلة، برعت في تحويل عيون القصائد إلى ألحان خالدة، مما لعب دوراً محورياً في تعميق صلة الأجيال باللغة العربية، وتعزيز حضورها في الذاكرة الوجدانية.
يأتي التكريم احتفاءً بإرث غني وبصمة فنية عابرة للأزمنة، جسدت من خلالها نجاة الصغيرة عمق التأثير الثقافي والموسيقي الذي لا يزال حياً في الوجدان العربي.

