«أبوظبي للتراث» تحصد 5 من جوائز «ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» العالمية

أبوظبي (وام)

فازت هيئة أبوظبي للتراث بخمس جوائز، ضمن فئات جوائز ستيفي الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ تقديراً لجهودها المستمرة في تقديم حلول مبتكرة وممارسات إدارية متميزة تعزز من كفاءة العمل الحكومي في إمارة أبوظبي.

وحصدت «الهيئة» الجائزة الذهبية عن فئة «الممارسات الإدارية المبتكرة»، وذلك عن مشروعها «القيادة في صناعة القيمة الحكومية: تحول مؤسسي مبتكر في إدارة المشتريات»، والذي يبرز دور «الهيئة» في خلق قيمة مضافة ومستدامة، من خلال العمليات الإدارية.

كما نالت «الهيئة» الجائزة الفضية في فئة «الإنجاز الابتكاري في تعافي المؤسسات»، عن نموذج «من التشظي التشغيلي إلى المرونة المؤسسية: نموذج حكومي للتعافي في إدارة المشتريات»، وهو المشروع الذي جسّد قدرة «الهيئة» على التكيف والتحول نحو منظومة عمل أكثر مرونة وكفاءة.

وفازت «الهيئة» بجائزة برونزية ضمن فئة «التميز في الابتكار الحكومي» عن مشروعها «من الإجراءات إلى النظام المتكامل: تحول قيادي مبتكر في المشتريات الحكومية».

وفي فئة الإدارة المبتكرة في الحكومة، فاز محمد ماجد الجنيبي، مدير إدارة المشتريات في قطاع الخدمات المساندة بالهيئة بالجائزة الفضية؛ تقديراً لجهوده في تطوير منظومة العمليات المبتكرة، بالإضافة إلى جائزة برونزية أخرى في فئة الإدارة المبتكرة في الحكومة والتحول المؤسسي.

وتجسد هذه الجوائز التزام هيئة أبوظبي للتراث بتبني أعلى معايير الابتكار والتميز في منظومة العمل الإداري والخدمات المساندة، وتبني التحول الذكي لخدمة المجتمع وحفظ التراث برؤية عصرية، وبما يدعم الأهداف الاستراتيجية لحكومة أبوظبي.

يُذكر أن «جوائز ستيفي» تعد من أبرز جوائز الأعمال العالمية المخصصة لتكريم الإنجازات والمساهمات الإيجابية للمؤسسات والمهنيين العاملين في جميع أنحاء العالم، وتضم العديد من البرامج التي تستقطب أكثر من 12.000 مرشح من مختلف الجهات والمؤسسات في دول العالم.