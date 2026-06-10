تقنية جديدة تحقق كفاءة تتجاوز 90% في إنتاج الأدوية والوقود

ابتكر علماء من جامعة "تفير" التقنية الروسية، محفزات جديدة لإنتاج الأدوية والوقود والمواد الخام الكيميائية، حققت كفاءة عالية في أكثر من 90% من الحالات دون الحاجة إلى ظروف تشغيل قاسية.

وأوضح المكتب الإعلامي للجامعة أن هذا الابتكار يسهم في خفض تكاليف الإنتاج والحد من تدهور المنتجات الناتج عن التعرض لدرجات حرارة مرتفعة.

وبحسب الجامعة، طوّر الباحثون نموذجاً جديداً من المحفزات يعتمد على بوليمرات عطرية مسامية قادرة على تثبيت ذرات معدنية منفردة وتجمعات نانوية تحتوي على معادن، ما يتيح استخدامها في إنتاج الأدوية ومكونات الوقود والمواد الكيميائية الخام.

وتتيح التقنية الجديدة إنشاء أنظمة تحفيزية تعتمد على معادن البلاديوم والروثينيوم والفضة والنيكل والكوبالت والنحاس والزنك، وتُستخدم في تصنيع الأدوية والمركبات العطرية والدهانات والورنيشات ومكونات الوقود الصديق للبيئة.

وأكدت الجامعة أن الدعامات البوليمرية المطوّرة توفر استقراراً عالياً للجسيمات النشطة تحفيزياً، كما تتيح التحكم في بنيتها على المستوى النانوي. وخلال التجارب، حقق العلماء معدلات تحويل وصلت إلى 100%، مع انتقائية تجاوزت 90% في ظروف تشغيل معتدلة.

وتتمثل الميزة الرئيسية لهذا الابتكار في إمكانية تنفيذ عمليات التصنيع في ظروف أقل قسوة، ما يساهم في تقليل التكاليف التشغيلية والحد من التحلل الحراري للمنتجات والمواد الوسيطة، فضلاً عن تحقيق فوائد بيئية إضافية.