«تريندز».. محطة استراتيجية لتواصل مستدام مع الصين

أبوظبي (الاتحاد)

قدمت مجموعة «تريندز»، عبر «تريندز للبحوث والاستشارات» و«تريندز جلوبال»، حضوراً معرفياً بارزاً في الدورة الـ 32 لمعرض بكين الدولي للكتاب 2026 (BIBF)، وشكّلت المشاركة من خلال مكتب تريندز في بكين ضمن جناح «البيت الإماراتي» الذي تُشرف عليه وزارة الثقافة، احتفاءً باختيار دولة الإمارات «ضيف شرف» المعرض، محطةً استراتيجيةً نجح من خلالها تريندز في مدّ جسور تواصل مستدامة مع أبرز المؤسسات الأكاديمية والفكرية الصينية، مُرسِّخاً دوره منصةً بحثيةً رائدةً وشريكاً حقيقياً في قراءة وتوجيه مسارات المستقبل العالمي.

وحظي جناح «تريندز» في «البيت الإماراتي» بزيارة الشيخة روضة بنت نهيان بن زايد آل نهيان، عضو البرلمان الإماراتي للطفل، ومعالي الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومعالي حسين الحمادي، سفير دولة الإمارات لدى الصين، وسفراء كلٍّ من لبنان وموريتانيا وفلسطين وباكستان وألبانيا لدى الصين. واطّلع السفراء على أحدث النتاجات المعرفية والخدمات الاستشارية النوعية للمجموعة، مثمّنين جهود «تريندز» البحثية والمعرفية على الصعيد العالمي.

وقدّم جناح «تريندز» لجمهور المعرض والباحثين أكثر من 450 إصداراً بحثياً وعلمياً محكماً، تناولت مجالات حيوية واستراتيجية متنوعة، وأسهمت في قراءة التحولات الدولية واستشراف مساراتها المستقبلية.

ونظّم «تريندز جلوبال»، بالتعاون مع وزارة الثقافة الإماراتية، جلسةً حواريةً استراتيجيةً أكدت أن العلاقات الإماراتية الصينية تُمثّل نموذجاً متقدماً للشراكات الدولية الناجحة، بفضل مرونتها وقدرتها العالية على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة.

وقدم الباحث الرئيسي عبد العزيز الشحي، نائب مدير عام «تريندز للبحوث والاستشارات»، ورقة عمل استعرض فيها متانة الشراكة بين البلدين من خلال النمو المتواصل في التبادل التجاري غير النفطي، مؤكداً مكانة دولة الإمارات بوابةً استراتيجيةً محوريةً للاستثمارات والشركات الصينية نحو أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا.

وأشار الشحي إلى أن التعاون الثنائي بات يركز بصورة متزايدة على قطاعات المستقبل، مثل الاقتصاد الرقمي، والتكنولوجيا المتقدمة، والطاقة النظيفة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، بما يعزّز مرونة الاقتصادين في مواجهة اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية.