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الأرشيف والمكتبة الوطنية يناقش أدب الرحلات

جانب من ندوة الأرشيف والمكتبة الوطنية (وام)
22 يونيو 2026 00:58

أبوظبي (وام)

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اختتم الأرشيف والمكتبة الوطنية فعالياته الثقافية التي شارك فيها ضمن جناح الإمارات «البيت الإماراتي» في معرض بكين الدولي للكتاب 2026، بندوة ثقافية بعنوان «أدب الرحلات: الإمارات في عيون الصينيين، والصين في عيون الإماراتيين».
وتناولت الندوة، التي قدمها محمد إسماعيل عبد الله من الأرشيف والمكتبة الوطنية، مسيرة التواصل الحضاري بين العرب والصينيين منذ بداياتها عبر طرق الحرير البرية والبحرية، مستعرضةً أبرز المحطات التاريخية التي أسهمت في بناء جسور التفاهم والتبادل الثقافي.
وسلطت الندوة الضوء على إسهامات عدد من الرحالة والمؤرخين الذين وثقوا معالم هذا التواصل، وفي مقدمتهم سليمان التاجر الذي قدّم أول وصف عربي موثق للصين في كتاب «أخبار الصين والهند»، وابن بطوطة، إلى جانب الرحالة الصيني تشنغ خه الذي قاد رحلات بحرية كبرى إلى المنطقة العربية وأسهم في تعزيز التواصل بين الشرق والغرب.
واستعرضت الندوة محطات بارزة في مسيرة العلاقات الإماراتية الصينية الحديثة، وفي مقدمتها الزيارة التاريخية التي قام بها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، إلى جمهورية الصين الشعبية عام 1990، والتي شكلت محطة مهمة في مسار تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

أدب الرحلات
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بكين
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