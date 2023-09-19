تامر عبد الحميد (أبوظبي)

«شمشون العرب».. بطل من الإمارات، حمل اسمها عالياً طوال 50 عاماً، وطاف العالم ليتحدث عنها. حكاية هذا البطل دفعت المخرج والمنتج والكاتب الإماراتي ناصر الظاهري إلى تنفيذ فيلم تسجيلي حول «علي بن حسن - شمشون العرب»، ليسرد قصته الثرية بالأحداث والألعاب الخطيرة، واستعراضات اختبار القوة.

يذكر الظاهري، أن الفيلم مدته ساعة تقريباً، ومن المقرر أن يُطرح عام 2024، ويستعرض حياة «شمشون العرب» منذ بدايته وحتى اليوم، ويتضمن لقاءات خاصة معه، ومع عدد من المقربين إليه. ويقول: «عندما كنا صغاراً، في ستينيات القرن الماضي، كنا نسمع من الأخبار عن هذا الرجل القوي الملقب بـ “شمشون العرب” أو “شمشون الجبار”، وكنا نذهب لنشاهد ألعابه واستعراضاته في إمارات الدولة. وبعدما كبرنا، أصبحنا نتابع أخباره عبر الصحف العربية، فصوره كانت أغلفة لمجلات لبنانية ومصرية، واستعراضاته كانت تُغطى في الصحف العربية والأجنبية، وكان يتمتع بشهرة مثل أي فنان كبير، له معجبون في كل مكان، ومن مختلف البلدان والأعمار».

قوة خارقة

ويضيف الظاهري: «قدم “شمشون العرب” عروض اختبار القوة، مثل كسر الصخر على بطنه وظهره، ومرور السيارات على يديه وقدميه، وجر السيارات بشعره، وحمل الأثقال بأسنانه، والنوم على الزجاج، وسواها من الألعاب الترفيهية التي تظهر مدى تمتعه بقوة خارقة. وبالرغم من صعوبات التنفيذ والخطورة التي يتعرض لها، كان يفعل ذلك من أجل إسعاد الآخرين».

ويوضح أن كثيرين يتذكرون هذا الرجل العملاق بشعره الطويل ولحيته الكثيفة، ولباسه الذي يشبه جلد النمر، والأحزمة واللفائف الجلدية حول خصره ومعصميه. وقد أطلق عليه الملك الحسين بن طلال لقب «شمشون العرب»، وأطلق عليه الرئيس جمال عبد الناصر لقب «شمشون الجبار»، لكنه رفض كلمة الجبار، وأسعده لقب «شمشون العرب»، حتى صار هذا الاسم في بطاقة هويته وجواز سفره، بجانب اسمه الحقيقي علي بن حسن.



خدمات وطنية

ويلفت الظاهري إلى أن الفيلم يسلط الضوء على ما قدمه «علي بن حسن – شمشون العرب»، من خدمات لوطنه، ويقول: «حين لم يكن لدينا مؤسسات يمكنها أن تصنع الفرق، وترشد العالم إلى موقعنا الجغرافي، ومن نكون، كان “شمشون العرب” ينشر حكاية الإمارات في مدن كثيرة زحف إليها من ريع استعراضاته، وما يقدمه له المعجبون والمحبون في البلدان العربية التي كان يقصدها».

ويذكر الظاهري، أن «شمشون العرب» تجاوز الثمانين من العمر، ولا يزال صدى بطولاته وإنجازاته وشهرته يطرق سمعه بفخر، وهذا ما يظهره الفيلم الجديد «شمشون العرب».



أفضل فيلم تاريخي

ويتحدث الكاتب والمخرج ناصر الظاهري عن سعادته بفوز فيلمه «حجر الرحى» كأفضل فيلم تاريخي في مهرجان Liber international films في اليونان، ويقول: «بعد جولة سينمائية غامرة للفيلم الذي شارك في عدد من المهرجانات السينمائية في أميركا وكندا واليابان وهونج كونج، يأتي ختام الرحلة الصيفية لهذا العام بفوزه في مهرجان Liber السينمائي».

وكان «حجر الرحى» عُرض في افتتاح الدورة الخامسة من «العين السينمائي الدولي»، وحصد الجائزة الكبرى من المهرجان، كما حصد خلال الأشهر الـ5 الماضية جوائز عدة في مهرجانات عالمية في أميركا وأوروبا.