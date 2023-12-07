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نمور تقتل رجلاً في حديقة حيوانات

نمر (أرشيفية)
7 ديسمبر 2023 22:54

أغلقت حديقة حيوانات في باكستان أبوابها بعدما هاجمت نمور رجلا حتى الموت، في حادث اكتُشف أثناء عملية تنظيف روتينية، وفق ما أفاد مسؤولون اليوم الخميس.
وعثر على الجثة صباح الأربعاء في حديقة حيوانات «شيرباغ» في «باهاوالبور» في إقليم البنجاب بعدما اكتشف موظفون واحدا من النمور الثلاثة وهو يحمل حذاء في فمه.
وقال علي عثمان بخاري المسؤول في هيئة الحياة البرية في المنطقة إن «حديقة الحيوانات مغلقة الآن فيما نعمل على تحديد الطريقة التي دخل بها الرجل».
تشير حالة الجثة إلى أن الهجوم وقع في وقت متقدّم من مساء الثلاثاء.
وأضاف بخاري «لم ينشر تقرير التشريح لكن الأدلة التي جمعت من الحظيرة تشير إلى أنه (الرجل) كان على قيد الحياة عندما هاجمته النمور».
وأضاف «لم تخرج النمور من حظيرتها لمهاجمة الرجل، بل هو من قفز إليها».
وتابع بخاري «إذا وجدنا ثغرة أمنية، سنعالجها. وإذا لزم الأمر، سنعيّن حراس أمن خاصين».
لم يتم التعرف على هوية الضحية ولم يتقدم أحد للمطالبة بالجثة.

المصدر: آ ف ب
حديقة حيوانات
النمور
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