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خالد الصاوي.. في «البحر الأسود»

خالد الصاوي
2 يناير 2024 20:15

علي عبد الرحمن (القاهرة) 

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4 أفلام مقتبسة من أحداث حقيقية

انتهى الممثل المصري خالد الصاوي من تصوير مشاهده في فيلم «البحر الأسود»، ويجسد فيه دور شخص يطارده ماضيه طوال الوقت، ويسعى إلى استرجاع ذكرياته من خلال التطبيقات الإلكترونية، وتدور الأحداث حول انتشار وباء قاتل، ينتقل من إنسان لآخر عبر نظرة العين، مما يجبر الجميع على الإقامة في منازلهم، خوفاً من الإصابة، تأليف وإخراج علاء الدين مصطفى، وبطولة حمزة العيلي، وثراء جبيل.
قال الصاوي، إن تلك الشخصية بمثابة خطوة مهمة في تاريخه الفني، لما تتمتع به من تحولات درامية معقدة على الصعيدين النفسي والشخصي، لأنها تحاول بكل الطرق الحصول على متع زائفة عبر العوالم الافتراضية، ومع انتشار الوباء داخل بلدته يصبح حائراً بين الاستمتاع بعالمه، أو مساعدة جيرانه فى كيفيه تجنب الإصابة بالفيروس لخبرته الواسعة فى العلوم التكنولوجية.
وعلي الصعيد الدرامي استقر الصاوي على خوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل «صدفة»، حيث يجسد شخصية رجل نافذ يسعى إلى تحقيق أحلامه المادية، وتدور أحداثه حول الصراع بين الخير والشر، تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز، وبطولة عصام السقا، وريهام حجاج.

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