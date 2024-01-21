«عيالة جمعية أبوظبي».. استعراضات في حب الموروث

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تزين فنون الأداء التقليدية ساحات ومناطق «مهرجان الحصن 2024» الذي تنظمه دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، وتستمر فعالياته في قلب العاصمة أبوظبي حتى 28 يناير الجاري، ليصطحب الزوار تحت شعار «تعبير حي عن ثقافة أبوظبي»، على مدار 10 أيام في رحلة غامرة عبر عوالم الأصالة والتاريخ، وتتخذ فرق الفنون الشعبية من المهرجان، منصة فنية لنقل الموروث إلى الأجيال الناشئة، بتقديم استعراضات حية وتفاعلية، وأهازيج تراثية، تجذب الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار.

ثقافة أبوظبي

من بين الفرق الشعبية التي تستقطب عروضها زوار المهرجان، فرقة «عيالة جمعية أبوظبي» التي تؤدي استعراضات العيالة البحري، وتقدم جزءاً من ملامح الثقافة الإماراتية، عبر عروض وفنون شعبية تمزج بين الفلكلور والأهازيج التراثية والموروثات القديمة التي تتمثل في الأداء الشعبي الرصين لهذه الفنون، ما يؤكد أهمية المهرجان في الاحتفاء بثقافة أبوظبي ضمن أجواء متفردة.

فخر واعتزاز

تتميز فرقة «عيالة جمعية أبوظبي» بطابعها الشعبي الأصيل، وفي مشهدية حية تنمي الفخر والاعتزاز بالجذور العميقة، وتحفظ الموروث وتؤكد قيمته وأهميته لدى الأجيال، وتأثيره على الحياة المعاصرة، من خلال استعراضاتها التي تؤديها بطرق فنية مختلفة على وقع قرع الطبول والدفوف.

نقل الموروث

وحول مشاركة «عيالة جمعية أبوظبي» في المهرجان، قال مبارك العتيبة مدير الفرقة: نشارك سنوياً في المهرجان الثقافي التراثي الفني الأضخم «مهرجان الحصن»، وتأتي مشاركتنا بهدف تعريف الزوار والأجيال الناشئة بالفنون الإماراتية الأصيلة، ونقل الموروث وتراث الآباء والأجداد إلى الجيل الجديد.

وأضاف «نستعرض ضمن أجواء الإمارات الشتوية الخلابة، أبرز الفنون الإماراتية، من بينها «العيالة البحرية»، وسط حضور كبير وتفاعل لافت من الزوار من مختلف الجنسيات والأعمار.

قوة وتلاحم

أوضح العتيبة أن «العيالة البحري» تختلف عن بقية الفنون باستعراضاتها المميزة، وقال: تستخدم في «فن العيالة» آلات محددة، ومنها «الراس والتخامير والدفوف والطوس»، وهي عبارة عن أداء جماعي على وقع الأهازيج الحماسية، يجمع بين الشعر الأصيل والاستعراض بمصاحبة عِصي الخيزران، ويكون الأداء عن طريق تشكيل صفين متقابلين من الرجال، بحيث يمسك كل رجل بيد الآخر، وتتوسّطهما فرقة موسيقية تقوم بالقرع على الطبول والدفوف، لتقديم استعراضات جماعية تجسّد معاني القوة والفروسية والتلاحم.

صون التراث

أكد مبارك العتيبة أن مهرجانات دولة الإمارات، وأبرزها «مهرجان الحصن» تتميز بدعم الفرقة الشعبية والتراثية، وصون فنون الأداء التقليدية، بتقديم العروض الحية والاستعراضات التراثية، ليتعرف الآخر على الفنون الإماراتية والعادات والتقاليد، ضمن برامج المهرجان وفعالياته اليومية الداعمة للفنون الأصيلة، لافتاً إلى أن «مهرجان الحصن» يشهد سنوياً تطوراً كبيراً من ناحية المناطق التراثية والأسواق الشعبية والعروض الأدائية والفنية، والأماكن العائلية الترفيهية، ضمن أجواء مبهجة في حب الفنون الأصيلة.

عروض يومية

لفت مبارك العتيبة إلى أن الفرقة تقدم أكثر من عرض بشكل يومي، ويشارك في هذه العروض أكثر من 45 شخصاً، ما بين مؤدين وموسيقيين وقارعي الطبول، وفتيات يشاركن بأداء فني بديع، ضمن أجواء من البهجة لإحياء أسلوب عيش الأولين.