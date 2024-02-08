أنغام ضيفة «أحلام ألف ليلة وليلة»

أبوظبي (الاتحاد) تستضيف الفنانة أحلام الشامسي في الحلقة التاسعة من برنامج «أحلام ألف ليلة وليلة» على شاشة قناة أبوظبي مساء السبت المقبل، الفنانتين أنغام وكارمن سليمان في أمسية طربية مصرية مُفعمة بالإحساس والأصالة.

وستروي الفنانة أنغام في هذه الحلقة الجديدة من برنامج «أحلام ألف ليلة وليلة» الذي يُعرض كل سبت الساعة 10:00 ليلاً بتوقيت الإمارات، قصة مسيرتها الفنية التي كرست لها حياتها وأحلامها منذ طفولتها، والتي منحتها في المقابل النجاح والشهرة ومحبة الناس، فضلاً عن الكثير من الذكريات واللحظات التي لا تنسى.

وستتحدث أنغام الملقبة بـ «صوت مصر» عن بداية مشوارها الفني الطويل في عالم الغناء، وهويتها الفنية التي تبلورت منذ طفولتها مع استماع عائلتها الدائم للطرب الأصيل، ولاسيما للموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، قبل أن تلتحق بمعهد الموسيقى العربية، حيث تعلمت العزف على البيانو، وراحت تصقل موهبتها في مجال الغناء. كما ستروي أنغام العديد من قصصها الفنية، بما فيها قصة تصوير «فيديو كليب» أغنيتها «شنطة سفر» مع المخرج عاطف الطيب، ورحلة تطور ذوقها الموسيقي ومدرستها الغنائية، بدءاً من تأثرها بالموسيقار محمد عبد الوهاب، وصولاً إلى تجربتها مع الملحّن إيهاب عبد الواحد الذي لحن لها أغنية «أكتبلك تعهد»، والملحن تامر عاشور الذي لحّن لها «لوحة باهتة»، و«ياريتك فاهمني»، وهو ما أدخلها مدارس غنائية لم يسبق لها أن غنتها من قبل.

وستقدم أنغام خلال الحلقة عدداً من أشهر أغنياتها منها «سيبك إنت» و«مجبش سيرتي» و«حبيتك»، وتشاركها المطربة أحلام في دويتو أغنية «سيدي وصالك». وستروي كارمن سليمان التي شاركت أنغام في دويتو أغنية «ولا دبلت» وقدّمت أغنيتها «يا جمالك»، قصة اكتشاف والدتها موهبتها الغنائية عندما كانت في الثانية من عمرها، وغنائها باللغة الهندية. وستشارك أحلام مع أنغام وكارمن سليمان في تريو أغنية «غنيلي شوي شوي» لكوكب الشرق أم كلثوم.