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6 تمارين «يوغا» تعزز المناعة

6 تمارين «يوغا» تعزز المناعة
10 فبراير 2024 01:04

ترجمة: عزة يوسف

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لا تستطيع رياضة «اليوغا» وحدها الوقاية من الأمراض، إلا أن العلم يؤكد أنها تساعد في تعزيز الصحة العامة، وهناك بعض وضعيات وتمارين اليوغا التي تعزز المناعة، حسبما ذكرتها جريدة «Times of India» الهندية:

قف مستقيماً 
قف مستقيماً وذراعاك إلى جانبيك وتنفس بعمق، تقوي تلك الوضعية الجسم كما تُحسن الدورة الدموية.

حرف (v)
ارتكز بيديك وقدميك على الأرض لتشكل حرف (v) مقلوباً، حيث تعزز تلك الوضعية المناعة عن طريق زيادة تدفق الدم.

المحارب
اتخذ وضعية المحارب بالوقوف مستقيماً ثم اسحب إحدى القدمين إلى الخلف مع ثني ركبة القدم الأمامية قليلاً، وارفع الذراعين إلى الأعلى، مع التناوب بين الساقين، حيث تقوي تلك الوضعية العضلات وتحفز جهاز المناعة.

الجمل
يمكنك القيام بها عن طريق الركوع على الركبتين ثم الانحناء للخلف محاولاً الوصول إلى كعبيك، ومن شأن هذه الوضعية أن تفتح الصدر وتعزز صحة الجهاز التنفسي.

الجسر
استلق على ظهرك وارفع الخصر لأبعد مدى، فتلك الوضعية تقوي العمود الفقري وتدعم جهاز المناعة.

الكوبرا
استلق على البطن ثم ارفع صدرك واستند بيديك على الأرض مستخدماً عضلات الظهر، حيث تساعد تلك الوضعية على تحسين صحة الجهاز التنفسي وتنشيط الجسم.

اليوغا
المناعة
ممارسة الرياضة
التمارين الرياضية
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