أوس الشرقي.. مخرج «الكوميديا الجريئة»

تامر عبد الحميد (أبوظبي)

تميز المخرج أوس الشرقي خلال مشواره الفني، بإخراج عدد من الأعمال الدرامية الخليجية والعربية التي مزجت بين الكوميديا السوداء والنقد، وطرحت قضايا مجتمعية مهمة، حيث امتازت قصصها بالجرأة، وحققت معظمها نجاحاً عربياً لافتاً. أخرج الشرقي خلال مسيرته أكثر من 19 عملاً، بين مسلسلات وبرامج، منها: «سكة سفر»، «هايبرلوب»، «عوض أباً عن جد» و«هند ستاني». وتولى عام 2013 إخراج البرنامج الكوميدي «واي فاي 2» الذي حصد نسبة مشاهدة عالية بعد عرضه في المملكة العربية السعودية والخليج العربي. وأخرج عام 2014 الجزأين الثالث والرابع من هذا البرنامج الكوميدي الأشهر، وشاركت فيه نخبة من نجوم الخليج والوطن العربي، من الإمارات، السعودية، العراق، البحرين، الأردن، وقطر، وحقق انتشاراً عربياً كبيراً.

شكل الشرقي ثنائياً فنياً مع الممثل ناصر القصبي الذي تعاون معه في عدد من المسلسلات الاجتماعية الكوميدية، التي نالت صدىً كبيراً في مواسم رمضان المختلفة. وأخرج مسلسل «سيلفي» بأجزائه الثلاثة، ليصبح من أكثر المسلسلات الكوميدية شهرة في دول الخليج، وقد بدأ عرضه عام 2015، واستعرض عدداً من القضايا المجتمعية بإطار كوميدي ساخر، وشارك في بطولته عدد من ممثلي الكوميديا في الخليج والعالم العربي. عام 2020، تولى إخراج العمل الكوميدي الشهير «مخرج 7»، وشارك في بطولته مع القصبي: راشد الشمراني، حبيب الحبيب، أسيل عمران، هبة الحسين، ريماس منصور، خالد الفراج، وعبد المجيد الرهيدي. وواصل تعاونه مع القصبي عام 2021، بمسلسل «ممنوع التجول»، الذي استعرض العديد من القضايا المهمة في «عصر كورونا» في إطار كوميدي، وشارك في بطولته راشد الشمراني، حبيب الحبيب، أسيل عمران، هبة الحسين، ريماس منصور. خاض الشرقي خلال مسيرته تجربة تقديم الفوازير الرمضانية، وكانت بعنوان «ألف ليلة وليلة»، وهي أول فوازير غنائية استعراضية في العراق من 30 حلقة، وعُرضت في رمضان 2011، وحازت أعلى نسبة مشاهدة في القنوات العراقية، وشارك في بطولتها سعد خليفة وإحسان دعدوش وناهي مهدي.