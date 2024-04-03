الرياضة.. شغف يجمع الصائمين قبل الإفطار

لكبيرة التونسي (أبوظبي)

نظراً لفوائدها على الصحة البدنية والنفسية، يُقبل الكثير من الصائمين على ممارسة الرياضة قبل ساعات قليلة من الإفطار، في ظل أجواء هادئة تشجع مختلف الفئات العمرية. فمنهم من يفضل رياضة المشي، ومنهم من يختار ركوب الدراجات الهوائية أو الركض، ليجمعهم شغف الحركة والنشاط البدني. وخلال شهر رمضان الفضيل، تشهد الفضاءات الرياضية في ربوع الإمارات إقبالاً ملحوظاً من عشاق الرياضة، حيث يلجأون إلى الحدائق العامة ومسارات الدراجات قبل الإفطار لممارسة رياضاتهم المفضلة لما لها من فوائد صحية.

حرق الدهون

قالت بسمة ذياب، المعتادة على ممارسة الرياضة يومياً قبل الإفطار في شهر رمضان منذ سنوات، إن النشاط البدني ضرورة كبيرة في حياتها، لاسيما أنه عالجها من مرض السكري، وساعدها على إنقاص الوزن، وخفف من آلام الركبة، مشيرة إلى أن ممارسة رياضة الهرولة في هذا الوقت تساعد على حرق الدهون والتخلص من السعرات الزائدة، والحفاظ على الحالة البدنية.



التخلص من التوتر

وأوضح موسى محمد الذي دأب على ممارسة الرياضة قبل الإفطار، أنه من بين مزايا هذا الشهر الكريم، أنه يدفعنا للانتظام في ممارسة الرياضة، مشيراً إلى أنه لا يتجاوز ساعة واحدة من التمارين التي يبرمجها مباشرة قبل الإفطار لتفادي الجفاف، أن النشاط البدني يخلصه من التوتر ويشعره بالرضا وينعكس على صحته البدنية والنفسية.



أنشطة بدنية

بدورها، أشارت إيمان حمدان التي تمارس الرياضة قبل الإفطار مباشرة على كورنيش أبوظبي، إلى أنها اعتادت رياضة المشي، لاسيما في هذه الأجواء الجميلة، التي تشجع عشاق الرياضة على ممارسة مختلف الأنشطة البدنية، مؤكدة أن الرياضة تساعد على تخلص الجسم من السموم والأمراض، وتحسّن البشرة وتحافظ على الوزن، سواء تعلق الأمر بالمشي أم الجري أم ركوب الدراجة، أم ممارسة الرياضات الجماعية.

تعزيز الصحة

أكدت الدكتورة فرحانة بن لوتاه، استشارية أمراض باطنية، خبيرة غدد صماء وسكري، في مركز أمبريال كوليدج لندن للسكري، على أهمية النشاط البدني خلال شهر رمضان الفضيل، لما للرياضة من دور رئيس في تعزيز أنماط الحياة الصحية، والتقليل من مخاطر الإصابة بالسكري. وقالت: يمكن للمشي لمدة 30 دقيقة لـ 5 أيام في الأسبوع مع نظام غذائي متوازن، أن يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالسكري، والحفاظ على وزن صحي للجسم، وأوصت المصابين بالسكري بضرورة ممارسة النشاط البدني المعتدل خلال شهر رمضان.



إدارة الوزن

وأكدت فرحانة، أن للنشاط الرياضي المنتظم العديد من الفوائد، منها تحسين استقرار مستويات سكر الدم، وحساسية الأنسولين، وإدارة وزن الجسم بشكل صحي، وتحسين تكوين الجسم مع تقليل الدهون وزيادة الكتلة العضلية، وانخفاض ضغط الدم، وتقليل خطر الإصابة بأمراض القلب، وتعزيز قوة العضلات والعظام.



الوقت المناسب

عن الوقت المناسب لممارسة الرياضة، أوصت فرحانة بن لوتاه بالقيام بالنشاط المعتدل قبل الإفطار أو قبل السحور، وذكرت أنه لممارسة نشاط رياضي أعلى شدة، من المهم استشارة الطبيب، والانتظار ساعتين على الأقل بعد الإفطار، ليحصل الجسم على السوائل اللازمة لممارسة التمارين، ومراقبة سكر الدم قبل وبعد الإفطار، مع تناول الفواكه قبل التمرين لضمان السلامة الصحية.

الكتلة العضلية

أكد حسن إلياس بيضون، استشاري جراحة العظام، رئيس قسم تقويم العظام في «هيلث بوينت»، المدير الطبي المساعد للخدمات الجراحية، رئيس قسم جراحة العظام في مبادلة للرعاية الصحية بدبي، أن السبب الأبرز لممارسة الرياضة قبل الإفطار، هو خفض مخزون الطاقة في الجسم، والتي يستهلكها في الأداء الرياضي. ويتمكن الشخص من استعادة الطاقة عند تناول الإفطار، والوقت الثاني لممارسة الرياضة الذي نراه شائعاً أيضاً في شهر رمضان يكون بعد وجبة الإفطار، وننصح بمنح الجسم بعض الوقت بعد تناول الطعام لإتمام عملية الهضم.

وأضاف: الهدف من ممارسة الرياضة، خلال الشهر الفضيل يكمن في الحفاظ على اللياقة البدنية وعدم خسارة الكتلة العضلية، وليس بناءها، لأن بناء العضلات، خلال رمضان يكون صعباً.