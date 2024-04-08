ملايين الأميركيين ينتظرون متابعة كسوف الشمس النادر

يتابع الملايين عبر مناطق كثيفة السكان في أميركا الشمالية كسوفاً كلياً للشمس اليوم الاثنين حيث يحجب القمر الشمس تماماً لأكثر من أربع دقائق في بعض المناطق.



وستكون رؤية الكسوف ممكنة، إذا سمحت الأحوال الجوية، على طول مسار يبدأ في المكسيك ثم يعبر الولايات المتحدة إلى كندا. واحتشد هواة مشاهدة الكسوف في أماكن على طول "مسار الكسوف الكلي" بما في ذلك مدينة فريدريكسبرج في وسط تكساس حيث سيحدث الكسوف الكلي بعد الساعة الواحدة والنصف ظهراً بقليل (1830 بتوقيت جرينتش).

وبمدة تصل إلى أربع دقائق و28 ثانية سيكون الكسوف المنتظر أطول من الكسوف الكلي الذي حدث عبر أجزاء من الولايات المتحدة في عام 2017، والذي استمر نحو دقيقتين و42 ثانية.

وتقول إدارة الطيران والفضاء الأميركية (ناسا) إن الكسوف الكلي في أي مكان يمكن أن يستمر لمدة تتراوح من 10 ثوان إلى حوالي سبع دقائق ونصف.



ويعيش حوالي 32 مليون شخص في الولايات المتحدة ضمن مسار الكسوف الكلي، ويتوقع المسؤولون الاتحاديون أن يسافر خمسة ملايين شخص آخرين ليكونوا هناك.

وقال خبراء الأرصاد إن الطقس قد يكون غائماً في جزء كبير من مسار الكسوف الكلي.



سيستغرق الأمر حوالي 80 دقيقة من اللحظة التي يبدأ فيها القمر في حجب الشمس حتى لحظة الكسوف الكلي، ثم 80 دقيقة أخرى لإكمال العملية في الاتجاه المعاكس.

ونصح الخبراء متابعي الكسوف باستخدام النظارات الشمسية الواقية لمنع الضرر عن العيون عند النظر إلى الشمس بالعين المجردة.