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وفاة الممثل اللبناني الشهير فؤاد شرف الدين

وفاة الممثل اللبناني الشهير فؤاد شرف الدين
28 مايو 2024 18:48

نعت وزارة الثقافة اللبنانية اليوم الثلاثاء الممثل فؤاد شرف الدين الذي توفي عن عمر ناهز 83 عاما بعد عقود من التألق الفني.

وذكرت نقابة ممثلي المسرح والسينما في لبنان أن شرف الدين توفي في أحد مستشفيات بيروت حيث كان يتلقى العلاج.
ولد شرف الدين في عام 1941 واشتهر‭‭ ‬‬ في حقبتي السبعينيات والثمانينيات بتقديم أدوار الحركة والإثارة حتى اطلق عليه لقب "الكابتن" وقدم عشرات الأعمال السينمائية ممثلا ومخرجا ومؤلفا.

من أشهر أفلامه (الممر الأخير) و(المتوحشون) و(المجازف) و(الرؤيا) و(نساء في خطر) و(الصرخة) و(المحترف والأشباح).
أخرج في عام 1995 مسلسل (سجناء في معتقل الذكريات) بطولة عفيف شيا وجان قسيس ورائف فتوني وخالد السيد.

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شارك في أعمال عربية منها مسلسل (ملكة في المنفى) أمام الممثلة المصرية نادية الجندي عام 2010 وفيلم (حرب كرموز) أمام الممثل المصري أمير كرارة.
وسيتم تشييع شرف الدين في ضاحية بيروت الجنوبية غدا الأربعاء.

المصدر: وكالات
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