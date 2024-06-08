جيسيكا بيل.. تتراجع عن «التقاعد»

أبوظبي (الاتحاد)

تراجعت الممثلة الأميركية جيسيكا بيل، عن قرار التقاعد من عملها في الإنتاج والتمثيل في هوليوود، بعد حصولها على دعم معجبيها لمسلسل «الآثمة» أحدث أعمالها.

قالت جيسيكا (42 عاماً)، في حوار لها، إن شركة الإنتاج الخاصة بها «آيرون أوشن» والتي شاركتها صديقتها المنتجة ميشيل بيربل فيها قبل عقدين، قد واجهت الكثير من التحديات خلال السنوات العشر الأولى من افتتاحها، لكنها ازدهرت في النهاية مع طرح «الآثمة».

واعترفت جيسيكا بأنها كانت على وشك التقاعد من شركتها إذا لم يحقق المسلسل النجاح الكافي، حيث وافقتها شريكتها ميشيل على ذلك، وكادت تتقاعد هي الأخرى بسبب الخسائر المتتالية التي لحقت بشركتهما.

وفي ضربة حظ، قررت شبكة (يو إس إيه) التلفزيونية الأميركية، أن تسلط الضوء على المسلسل مما جعل جيسيكا تظهر في دور رئيسي في الموسم الأول من العرض، وامتد نجاح العرض لأربع مواسم، كما رشحت جيسيكا لجائزة «إيمي برايم تايم» عن أفضل ممثلة رئيسة متميزة، مما عزّز مكانتها وشركتها في صناعة العروض التلفزيونية.

وذكر موقع «The Things» الأميركي، أن مسلسل «الآثمة» عُرض لأول مرة عام 2017 على شبكة «يو إس إيه»، وهو مأخوذ عن رواية بنفس الاسم صدرت عام 1999 للكاتبة الألمانية بترا هاميسفار حول قصة أم شابة تطعن شخصاً غريباً حتى الموت لسبب يتعذّر تفسيره، ويكافح محقق متعاطف معها لحلّ لغز قضيتها واستعادة ذكرياتها المفقودة.