قناع الوجه.. سر جمال «دوا ليبا»

أبوظبي (الاتحاد)

صرحت المغنية وكاتبة أغاني البوب، الإنجليزية من أصول ألبانية، دوا ليبا، بأنها تنام وهي تضع قناع الأشعة تحت الحمراء على وجهها كي تستفيد بشرتها أثناء الليل.

وأوضحت ليبا، أن والدتها أهدتها قناع الوجه الذي يستخدم الضوء لاختراق الجلد ومعالجة الخلايا بشكل سريع، وأنها شعرت فعلاً بالفرق في بشرتها بعد استخدامه.

وأضافت دوا ليبا (26 عاماً)، أن هذا الجهاز يعد أجمل هدية تلقتها في حياتها، حيث يمكنها طيه ووضعه في حقيبتها وأخذه معها في أي مكان، وهو ما أفادها كثيراً بسبب سفرها الدائم.

وقالت إنه لا يوجد شعور أفضل من بكرة التجميل الباردة على الوجه بعد استخدام الكريم فهذا يساعد في إزالة الانتفاخات، كما أنها تحتفظ بالقناعات التجميلية في الثلاجة لأنها تحب أن تضعها باردة على وجهها في الصباح.

وعن روتين جمالها النهاري، نقل موقع «Yahoo News» البريطاني، عنها قولها إن جميع أصابع أحمر الشفاه التي تمتلكها في منزلها أو في حقيبة المكياج الخاصة بها، هي فقط من درجات اللون البني، فهي تشعر أنه يجعلها مميزة، وقالت إن أحمر الشفاه وكريم الوجه هما كل ما تحتاجه من مستحضرات التجميل لاسيما عندما تكون على عجلة من أمرها.