أغاني الصيف.. غزل ومناسبات

علي عبد الرحمن (القاهرة)

مع عودة كبار نجوم الغناء العربي إلى طرح ألبومات غنائية كاملة، يشهد الموسم الغنائي الصيفي حالة فنية نشطة، بعدما جرت العادة خلال الأعوام الماضية على إصدار أغانٍ منفردة؛ نظراً لتحقيقها الانتشار السريع، وتراجع موضة الألبومات، ويشهد هذا الصيف طرح 6 ألبومات و15 أغنية منفردة.

غزل وأحاسيس

بداية، طرح حسين الجسمي أغنيته «دلع دلع»، من أشعار الدكتور مانع سعيد العتيبة، وألحان الحساس، وتناولت التغزل في معشوقته وإظهار محاسنها، وباللهجة السعودية طرحت بلقيس فتحي أغنيتها «حاولت أغير» أشعار تركي المشيقح وألحان عيسى العوهلي، كما تستعد لطرح أغنية أخرى باللهجة المصرية بعنوان «الجديد».

وللمرة الأولى بمشواره يغني التونسي صابر الرباعي النمط الشعبي بأغنيته «الباشا»، وتناولت طريقة الغزل البسيط والتعبير عن الاحترام والحب، كلمات محمد أبو نعمة، وألحان محمود خيامي، وبالنمط الموسيقي نفسه، طرح راغب علامة أغنيته «التقيل» كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم، وتناولت أيضاً التعبير عن العشق.

رومانسية وذكريات

وفي إطار رومانسي حول الذكريات، طرحت روبي أغنيتها «الليلة حلوة»، كلمات محمد مصطفى ملك، وألحان محمود أنور، كما طرحت المغربية بسمة بوسيل، أغنيتها «البدايات»، كلمات أيمن بهجت قمر، وألحان محمد يحيى، فيما تناولت الأردنية نداء شرارة، سحر العيون في أغنيتها «تعرف إحساس»، كلمات أحمد العزب، وألحان محمد عبد المجيد، وعن ما يعانيه العاشق في البُعد، طرح محمد عدوية أغنيته «ليالي بتروح» ألحان وليد نور، وتوزيع بشوي صفوت.

المناسبات

فيما، طرحت مايا دياب أغنيتها «عروس» الخاصة بحفلات الزفاف، كلمات منير بو عساف وألحان هادي شرارة، وطرح جوزيف عطية أغنية خاصة بأعياد الميلاد بعنوان «سنة حلوة» كلمات محمد شكري، وألحان محمد سرور.

وباللهجة المصرية، غنت هيفاء وهبي «يا نحلة» من ألحان بلال سرور، ونيكول سابا، «خلصت خلاص» من ألحان مصطفى العسال، وتعبر عن حال المرأة بعد أن يتركها حبيبها، وكيفية التخلص من آثار ذلك خاصة مع تهديده بعدم العودة لها.

وحول حب الحياة وتجاوز العقبات، طرح حكيم أغنيته «أونانا» كلمات إسلام كنكا، وألحان كريم الصباغ، وشارك حكيم في أداء الأغنية فريق «ماساكا كيدز افريكانا»، المكون من مجموعة أطفال أفارقه مضارين من الحرب والمجاعة والمرض، وتقدم البحرنية حلا الترك أغنتيها «أحلا»، كلمات مشاري إبراهيم، وألحان عبد العزيز لويس، وتناولت سعي الإنسان لتحقيق أحلامه.

ألبومات

أما إليسا فتعود بعد غياب 4 سنوات بطرح ألبوم «أنا سكتين» ويضم 12 أغنية، 3 باللهجة الشامية، تعاونت فيها مع مروان خوري في الكلمات والألحان، بينما جاءت الأغاني التسع الأخرى باللهجة المصرية، تعاونت فيها مع عزيز الشافعي ومحمد رحيم، ونادر عبد لله، وجلال الحمداوي وآخرين.

وطرح رامي جمال ألبومه بعنوان «خليني أشوفك»، ويضم 15 أغنية، بعضها من كلماته، مثل «ذكريات هوانا»، كما تولى تلحين أغنيتي «بقول وأكدب» و«هنسى اسمك»، وتعاون مع عدد من الشعراء والملحنين أبرزهم مودي نبيل، وعمرو تيام.

فيما أعلن السعودي عبد المجيد عبدلله اقتراب طرح ألبومه القصير «حكي واجد»، ويضم 4 أغانٍ من ألحان طارق محمد، ومن المقرر طرحه منتصف الشهر المقبل.

أنغام وشيرين

واستقرت أنغام وشيرين عبد الوهاب على طرح ألبوميهما بداية يوليو المقبل، ويضم ألبوم انغام 8 أغنيات، فيما يضم ألبوم شيرين 10 أغنيات، فيما يعود المصري محمد قماح بعد غياب لإصدار ألبومه الشهر المقبل، ويضم 20 أغنية، بنمط «الفرانكو أرب».