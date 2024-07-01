منى زكي.. تستعد لـ«الست» بتدريبات مكثفة

محمد قناوي (القاهرة)

فرض المخرج مروان حامد والمؤلف أحمد مراد، سياجاً من السرية والتكتم على تفاصيل فيلم «الست»، بطولة منى زكي، والذي يتناول السيرة الذاتية لكوكب الشرق «أم كلثوم»، إلا أن «الاتحاد» توصلت لبعض تفاصيل العمل، حيث خضعت منى زكي خلال الأيام الماضية لتمرينات في الغناء على أيدي متخصصين للأداء بطريقة صحيحة والتدريب على المقامات الموسيقية، لكنها واجهت أزمة تسببت في تأجيل التصوير، بعد اعتراض المخرج والمؤلف على ماكياج الشخصيات، الأمر الذي دعا للمطالبة بالاستغناء عن الماكيير الأجنبي الذي تمت الاستعانة به والبحث عن بديل للقيام بالمهمة، خاصة أن العمل يتناول سيرة شخصية مهمة في الفن، إضافة إلى شخصيات شهيرة يعرفها الجميع، وهو ما يتطلب أن يكون المكياج قريباً من ملامحهم المعروفة.

المجهود الحربي

واستقر المخرج مروان حامد على اختيار سيد رجب ليلعب شخصية «إبراهيم البلتاجي» والد أم كلثوم ومكتشف وراعي موهبتها، ويجسد أحمد خالد صالح شخصية شقيقها خالد والذي كان يغني في «الكورال» وراءها في بدايتها، وفي سن الخامسة والثلاثين تولى منصب عمدة قريتها طماي الزهايرة، وتوقف عن الغناء.

كما تم التعاقد مع عمرو سعد لتقديم شخصية الرئيس جمال عبد الناصر، وارتبطت أم كلثوم بعلاقة خاصة به، وكان يظهر تقديره الخاص لشخصها وفنها، وكانت تتردد على بيته في أي وقت، وأحياناً دون مواعيد مسبقة، لتلتقي به أو بأفراد أسرته أو بالسكرتارية، لتعرض رأياً أو فكرة أو مشكلة، ترى ضرورة نقلها للرئيس، وقيامها بدور إيجابي لدعم المجهود الحربي، بإقامة الحفلات في الخارج، ذهب إيرادها لإعادة بناء القوات المسلحة، وقامت الدولة بتكريمها على نحو غير مسبوق، وأصدر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، قراراً بمنحها جواز سفر دبلوماسياً.

أول الملحنين

يجسد تامر نبيل شخصية الملحن محمد القصبجي أحد أبرز أساتذة الموسيقى العربية والتلحين في القرن العشرين، وأول الملحنين الخمسة الكبار الذين استولوا على عطاء صوت سيدة الغناء العربي، وقدم العديد من الأعمال التي تعد علامة تاريخية ومعظم نجاحاته كانت مع أم كلثوم. ويؤدي محمد فراج دور أحمد رامي أكثر شاعر غنت أم كلثوم من أشعاره بـ37 أغنية وقصيدة لم يتقاضَ عنها أجراً، وقال «إنني أحب أم كلثوم كما أحب الهرم، لم ألمسه، ولم أصعد إليه، لكني أشعر بعظمته وشموخه، وكذلك هي، ويشارك عدد من الممثلين ضيوف شرف في الفيلم، مثل أحمد حلمي وأحمد داود وأمينة خليل ونيللي كريم، ليقدموا شخصيات أثرت في حياة أم كلثوم ومشوارها مثل زكريا أحمد، أبوالعلا محمد وغيرهما.

ممثلات جسّدن دور «أم كلثوم»

جسد العديد من الممثلات شخصية أم كلثوم، منهن صابرين في مسلسل عام 1999، وفردوس عبد الحميد في فيلم «كوكب الشرق»، وسلوى عزب في فيلم «حليم» لأحمد زكي، وريهام عبد الحكيم في مسلسل «الملك فاروق»، وجسّدت فرح إسماعيل دور أم كلثوم في مسلسل «أنا قلبي دليلي» الذي تناول السيرة الذاتية لليلى مراد.