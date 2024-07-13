5 نصائح لاختيار غذاء صحي

بات معروفا اليوم أن النظام الغذائي الصحي يحمي من عدد من الأمراض المزمنة التي تشكل خطرا على الحياة، بما في ذلك أمراض القلب والسكري والسرطان.

ومنذ الطفولة المبكرة، نتلقى كما هائلا من المعارف والمعلومات حول طريقة تناول الطعام لنكون أصحاء ونقلل من خطر الإصابة بالأمراض. ويعرف معظم الناس معلومات كثيرة عن الأكل الصحي.

لكن هذه المعرفة لا تؤدي دائمًا إلى تناول طعام صحي.

اقرأ أيضا... الأكل الصحي يساعد في منع التدهور المعرفي

موقع "ذا كونفرسيشن" الأسترالي المتخصص في قضايا البيئة والمناخ والصحة العامة استعان بالبروفيسورة المشاركة نينا فان دايك، المديرة المشاركة في معهد ميتشال التابع لجامعة فيكتوريا في مدينة ملبورن الأسترالية من أجل الإجابة على السؤال: كيف يمكن جعل الخيارات الغذائية الصحية أسهل؟

اقترحت البروفيسورة فان دايك خمس نصائح لتحقيق ذلك:

1- طهي كمية كبيرة

إذا كنت مشغولا خلال أغلب أيام الأسبوع، وليس لديك الوقت لإعداد الطعام الطازج، خطط لطهي الطعام بكمية كبيرة في الأيام التي يكون لديك فيها الوقت. ثم احفظ الطعام الباقي في الثلاجة لتحضيره سريعا.

2- وجبات خفيفة صحية

بعض الناس لديهم جدول مزدحم في النهار في كثير من الأحيان. لذا، يتناولون أي طعام في متناولهم. إذا كنت من هؤلاء، تناول وجبات خفيفة صحية متاحة ويمكن الحصول عليها بسهولة. على سبيل المثال طبق من الفاكهة، أو حبوب كاملة، أو المكسرات غير المملحة.

اقرأ أيضا... أخبار سارة لمن يلتزمون بنظام غذائي صحي

3- نقاش خياراتك الغذائية مع العائلة

سيسمح ذلك بالتوصل إلى بعض الوجبات الصحية التي يحبها الجميع. بالنسبة للأطفال الأصغر سنًا، حاول في البداية تقديم كمية صغيرة فقط من الطعام الصحي الذي تود إدخاله في نظامهم الغذائي، وضع الأطعمة الجديدة إلى جانب الأطعمة التي يحبون تناولها واعتادوا عليها بالفعل. مع الوقت، سيعتادون تناول الأطعمة الصحية.

4- اختيار مطاعم تقدم وجبات سريعة صحية

يعتمد عدد متزايد من الناس على خدمات توصيل الوجبات من المطاعم عبر التطبيقات، خاصة مع زيادة العمل عن بعد جراء جائحة كورونا. إذا كنت من هذه الفئة، حاول إعداد قائمة مسبقًا بالمطاعم والوجبات التي تفضلها والتي تعتبر صحية أيضًا. يمكنك اختيار وجبات مثل اللحوم الخالية من الدهون أو الدجاج أو الأسماك المشوية أو المسلوقة (بدلاً من المقلية)، والبحث عن وجبات تحتوي على الكثير من الخضار أو السلطة.

5- الفواكه والخضروات

تذكر أن مذاق الفواكه والخضروات أفضل من الأطعمة المصنعة. كما أنها غالبًا ما تكون أرخص عندما تكون في موسمها. كما تعتبر الخضروات المجمدة أو المعلبة بديلاً صحيًا وسريعًا.