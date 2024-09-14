وفاة الفنانة المصرية ناهد رشدي.. نهاية رحلة فنية غنية بالإبداع

عبدالله أبوضيف (القاهرة)

توفيت الفنانة المصرية ناهد رشدي عن عمر ناهز 70 عامًا، بعد مسيرة طويلة وحافلة في مجال الدراما والسينما المصرية، حيث عُرفت بأدوارها المؤثرة التي تركزت على الشخصيات الشعبية والإنسانية، مما جعلها واحدة من الأيقونات الفنية التي تركت بصمة واضحة في وجدان المشاهدين، ساهم في ذلك مشاركتها في العديد من الأعمال التي لا تزال تُعاد وتُشاهد بشكل دائم، مما يجعل إرثها الفني «مستدامًا» حتى بعد وفاتها.

بدأت الفنانة المصرية ناهد رشدي مسيرتها الفنية في أوائل الستينيات، وسرعان ما أثبتت نفسها كمبدعة متعددة المواهب، حيث قدمت العديد من الأعمال الناجحة التي تركت أثراً عميقاً في قلوب جمهورها، من أفلامها المميزة إلى مشاركتها في المسلسلات والبرامج التلفزيونية.

التأثير في الدراما المصرية

لم يكن ظهور ناهد رشدي مجرد تواجد فني عابر، بل قدمت أدوارًا كانت ولا تزال ذات صلة بمواضيع تهم الجمهور عبر الأجيال. الأدوار التي قدمتها رسخت مكانتها كإحدى الفنانات التي تمثل البساطة والواقعية في المجتمع المصري، سواء في الأعمال التاريخية أو الدرامية.

الفنانة ناهد رشدي، من مواليد 14 سبتمبر 1956 وتخرجت في قسم التمثيل في المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1982، حيث اكتسبت شهرتها من خلال مشاركتها في المسلسلات التلفزيونية، وكانت من أبرز الأعمال شاركت فيها، مسلسل «لن أعيش في جلباب أبي، وأرابيسك، وهوانم جاردن سيتي».

وفي تغريدات على وسائل التواصل الاجتماعي، عبر العديد من زملائها ومحبيها عن حزنهم العميق لرحيلها، مشيدين بإرثها الفني وبالذكريات الجميلة التي تركتها خلفها.