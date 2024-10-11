12 فيلماً تستعد للمنافسة في الموسم الشتوي

محمد قناوي (القاهرة)

تشهد خريطة المنافسة السينمائية في مصر ودول الخليج هذا الشتاء اختلافاً عن الأعوام السابقة، حيث قرر منتجو الأفلام والموزعون استغلال الموسم الشتوي الذي يمتد لأشهر عدة، من نهاية أكتوبر الجاري، مروراً بإجازة نصف السنة وأعياد الميلاد، وحتى شهر رمضان، ومن المحتمل أن يتنافس فيها نحو 10 أفلام متنوعة بين الكوميديا والرومانسية والأكشن في تلك الفترة.



«آل شنب»

يفتتح فيلم «آل شنب» الموسم الشتوي، الذي تقرر طرحه يوم 31 أكتوبر الجاري بعد تأجيلات استمرت عامين، وكان عرضه العالمي الأول في مهرجان الجونة، ويشارك في بطولته، لبلبة، سوسن بدر، أسماء جلال، هيدي كرم، محمود البزاوي، تأليف أحمد رؤوف وإسلام حسام، وإخراج آيتن أمين.

تدور الأحداث حول حالة وفاة مفاجئة لأحد أفراد عائلة آل شنب، ليذهب الجميع إلى الإسكندرية للمشاركة في مراسم الجنازة والعزاء، وخلال أيام الحداد والتجمع العائلي الكبير الذي يضم الأربع شقيقات، وأبنائهن وأحفادهن تتفجر المواقف بينهم.



«هيبتا» و«الهوى سلطان»

تنافس منة شلبي في الموسم الشتوي بفيلمين، الأول «هيبتا- المناظرة الأخيرة»، بعد 8 سنوات من عرض جزئه الأول، ويشارك في بطولته كريم فهمي، سلمى أبو ضيف، أسماء جلال، إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار رومانسي.

والثاني هو «الهوى سلطان»، ويشارك في بطولته أحمد داود وأحمد خالد صالح، سوسن بدر، جيهان الشماشرجي، تأليف وإخراج هبة يسري.



«بضع ساعات»

تحددت نهاية ديسمبر المقبل موعداً لإطلاق فيلم «بضع ساعات في يوم ما»، المؤجل منذ أكثر من عامين، ومأخوذ من رواية بنفس الاسم لمؤلفه محمد صادق، وتدور الأحداث حول العديد من القصص الرومانسية التي تنشأ عبر الإنترنت بين الشباب في ساعات من يوم واحد، وترصد تفاصيل حياتهم في فترة قصيرة، لا تتعدى بضع ساعات، مرتبطة ببعضها عبر الإنترنت، ويبوح كل منهم بتقلباته النفسية للآخرين ليلاً، ويشارك في بطولته هنا الزاهد، هشام ماجد، مي عمر، عائشة بن أحمد، وأحمد السعدني، إخراج عثمان أبو لبن.



«ولاد المحظوظة»

تشارك هيفاء وهبي، في الموسم السينمائي الشتوي بفيلم «ولاد المحظوظة»، وتدور أحداثه في إطار كوميدي.

وتجسد هيفاء شخصية فتاة لبنانية تأتي إلى مصر وتمر بالعديد من المواقف، ويشارك في بطولته كريم عفيفي، ومحمود الليثي، ونانسي صلاح، ومحمد الكيلاني، تأليف هيثم سعيد، وإخراج مرقس عادل.



«روكي الغلابة»

تدخل دنيا سمير غانم سباق الموسم الشتوي بفيلم «روكي الغلابة»، الذي يُعرض في منتصف العام الدراسي، ويشارك في بطولته محمد ممدوح، ومحمد ثروت، تأليف كريم يوسف، وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداثه حول فتاة تعمل «بودي جارد» لرجل أعمال ثري وتتولى حمايته، حيث يواجهان معاً بعض المشاكل والتهديدات لأسباب غامضة، في ظل العديد من الأحداث والمواقف الصعبة.



«ريستارت»

يشارك تامر حسني خلال الموسم الشتوي بفيلم «ريستارت»، بطولة هنا الزاهد، وباسم سمرة ومحمد ثروت، تأليف أحمد بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق، وتدور أحداثه حول أهمية قيام كل إنسان بإعادة تقييم حياته.



«الجواهرجي»

يسجل محمد هنيدي حضوره في الموسم بفيلم «الجواهرجي»، ويشارك في بطولته منى زكي، ولبلبة، وأحمد السعدني وتارا عماد، تأليف عمر طاهر، وإخراج إسلام خيري، وتدور أحداثه حول جواهرجي يعاني من مشاكل مع زوجته، ويقع في عدة أزمات، في إطار كوميدي.



«حدوتة الأيام»

ينافس خلال الموسم السينمائي الشتوي فيلم «حدوتة الأيام الباقية»، والذي تم الانتهاء من تصويره العام الماضي، بطولة أحمد حاتم، كارمن بصيبص، مريم الخشت، مراد مكرم، سماح أنور، حنان سليمان، سامي مغاوري، وأحمد ماجد، تأليف محمد صادق، وإخراج ماندو العدل، وتدور أحداثه في إطار الرومانسية والخيال العلمي.



«فرقة الموت»

قررت الشركة المنتجة لفيلم «فرقة الموت» عرضه في الموسم الشتوي، وتحديداً ليلة رأس السنة، بطولة أحمد عز، منة شلبي، آسر ياسين، محمود حميدة، تأليف صلاح الجهيني وإخراج أحمد علاء الديب، وتدور أحداثه في فترة الأربعينيات والخمسينيات من القرن الماضي في صعيد مصر، حول مجرم يطلق عليه «خُط الصعيد» ارتكب العديد من جرائم القتل، وتتصدى له الشرطة.