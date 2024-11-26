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الترفيه

ماجد الكدواني مشغول بـ «موضوع عائلي»

ماجد الكدواني مشغول بـ «موضوع عائلي»
26 نوفمبر 2024 14:27

سعيد ياسين (القاهرة)

يواصل ماجد الكدواني حالياً تصوير دوره في الجزء الثالث من مسلسل «موضوع عائلي» المقرر عرضه على إحدى المنصات الرقمية.

ويجسد الكدواني في العمل شخصية رجل في منتصف العمر، يعيش حياة بسيطة ومستهترة، بعد خسارته لزوجته قبل عشرين عاماً واتخاذه قراراً بعدم الارتباط مرة أخرى أو تحمل أي أعباء عائلية، لكن يفاجأ بعد هذه المدة الطويلة باتصال من حماه يقلب حياته رأساً على عقب، ويعيده إلى الجو العائلي والمسؤوليات.

وقال الكدواني: إن المسلسل تأجل تصويره خلال الفترة الماضية لارتباطه بعدد من الأفلام، وإنه يراهن على نجاح الجزء الجديد على المستويين الجماهيري والنقدي مثلما حدث مع الجزأين الأول والثاني، خصوصاً أنه يعد من الدراما التي تلمس قلوب الجمهور، ويحمل قيمة عالية لاحتوائه على مضامين إنسانية وقيم اجتماعية وقضايا نفسية مهمة. ويشارك في بطولة «موضوع عائلي»، رانيا يوسف ورنا رئيس وطه دسوقي ومحمد رضوان وسماء إبراهيم، وإخراج أحمد الجندي. ويواصل الكدواني حضوره السينمائي من خلال فيلمين جديدين انتهى من تصويرهما، وهما «فيها إيه يعني؟» مع غادة عادل وأسماء جلال، وإخراج عمر رشدي، ويجسد فيه شخصية محاسب متقاعد يعيش قصة حب قديمة مع ربة منزل، ويفترقان لسنوات طويلة، وتتغير حياتهما عندما يلتقيان مجدداً.

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والفيلم الثاني «أسد» مع محمد رمضان وخالد الصاوي وكامل الباشا، وإخراج محمد دياب، وتدور أحداثه في عصر المماليك عام 1280.
وكانت آخر مشاركة سينمائية للكدواني في فيلم «أبو نسب» مع محمد إمام وإخراج رامي إمام، وجسد فيه شخصية رئيس عصابة، يخرج من السجن في نفس يوم زفاف ابنته، فيفسد عليها حفل الزواج وشهر العسل المرتقب.

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