فيلم «Wicked».. صراع الخير والشر

أبوظبي (الاتحاد)

بعد النجاح الذي حققته مسرحية «برودواي» الموسيقية الشهيرة Wicked، أعاد المخرج جون إم. تشو إحياءها من خلال تحويلها إلى فيلم سينمائي فانتازي موسيقي ملحمي بالعنوان نفسه، ليروي قصة الساحرتين الأسطوريتين «إلفابا» و«جليندا»، والصراع بين الخير والشر في عالم «أوز» الخيالي.

يشارك في بطولة الفيلم أريانا جراندي، سينثيا إيريفو، جوناثان بيلي، كولين مايكل كارمايكل، جيف جولدبلوم، آدم جيمس وميشيل يوه، وهو مقتبس من رواية جريجوري ماجيري، من تأليف ويني هولزمان.



أحداث خيالية

تدور أحداث Wicked الخيالية حول قصة الساحرة الطيبة «جليندا» التي تلعب دورها أريانا جراندي، والساحرة الشريرة «إلفابا» التي تجسدها سينثيا إيريفو، الفتاة التي يساء فهمها بسبب لون بشرتها الخضراء غير المعتاد، ولا تعرف مدى قواها، وعلى الجانب الآخر تعيش «جليندا»، التي رغم شعبيتها وامتيازاتها، إلا أنها لا تعرف الطبيعة الحقيقية لقلبها، ويمثل لقاؤهما في جامعة «شيز» في عالم «أوز» الخيالي، بداية صداقة غير محتملة ولكنها عميقة.



خيال ودراما

يمزج العمل العائلي بين الخيال والدراما والاستعراض، ويقتبس الفيلم الشخصيات من رواية L. Frank Baum التي صدرت عام 1900 بعنوان «ساحر أوز الرائع»، والتي تم إحياؤها في الفيلم الموسيقي الحائز جائزة الأوسكار عام 1939 بعنوان «ساحر أوز» بطولة جودي جارلاند.



صداقة معقدة

وما بين قصة «إلفابا» التي تُعاني بسبب لون بشرتها الخضراء، و«جليندا» التي تعيش حياة مختلفة مليئة بالطموح على أمل تحقيق أحلامها، تدخلان في صداقة معقدة بسبب اختلاف شخصياتهما، لكنهما تتحدان بعد المؤامرات التي تتعرضان لها من قبل شرير عالم «أوز»، حيث تحاولان مواجهة العديد من التحديات والدخول في مغامرات، ولاسيما «إلفابا» التي تستخدم قواها من أجل التصدي لهجمات الشرير، ضمن حكايات خرافية تمزج بين الموسيقى المتميزة والتأثيرات البصرية الساحرة التي نفذها باحترافية المخرج جون إم. تشو.