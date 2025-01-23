بالذكاء الاصطناعي.. مزايا فريدة في «Galaxy S25 Ultra» الجديد

كشفت شركة سامسونج رسمياً عن سلسلة هواتفها الجديدة "جالاكسي S25" في 22 يناير 2025، حيث تركز هذه السلسلة على دمج الذكاء الاصطناعي لتقديم تجربة مستخدم غير مسبوقة.

السلسلة تضم ثلاثة طرازات: جالاكسي S25، S25+، وS25 ألترا، وتعد بمواصفات تقنية متطورة وميزات مبتكرة تعيد تعريف حدود الهواتف الذكية.



ثورة الذكاء الاصطناعي في سلسلة S25

اعتمدت سامسونج على نموذج الذكاء الاصطناعي "Gemini" من جوجل لتعزيز قدرات السلسلة الجديدة، مما يوفر للمستخدمين ميزات ذكية ومخصصة. يمكن للمساعد الذكي الجديد في الهواتف التفاعل مع المستخدم بطرق طبيعية، حيث يقدم توصيات شخصية بناءً على عادات الاستخدام ويعمل على تحسين الإنتاجية. على سبيل المثال، يمكن للهاتف تنظيم التطبيقات، واقتراح تعديلات على الصور، وحتى تذكيرك بمهام يومية بناءً على تفضيلاتك.

إحدى الميزات البارزة هي خاصية تحرير الصور التوليدي، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحسين الصور تلقائياً وإضافة تعديلات تجعلها تبدو احترافية. بالإضافة إلى ذلك، تم تحسين جودة الصور والفيديوهات باستخدام خوارزميات تعلم عميق تعمل على تحسين الإضاءة والألوان في جميع الظروف، حتى في الإضاءة المنخفضة.

مواصفات تقنية تلبي التطلعات

إلى جانب الذكاء الاصطناعي، تأتي السلسلة الجديدة بمواصفات تقنية قوية. تعمل جميع الطرازات بمعالج Qualcomm Snapdragon 8 Elite الذي يضمن أداءً سريعاً وكفاءة في استهلاك الطاقة. الهواتف مزودة بذاكرة وصول عشوائي (RAM) بسعة 12 جيجابايت، ما يوفر تجربة سلسة في تنفيذ المهام المتعددة وتشغيل التطبيقات الثقيلة.



اقرأ أيضاً.. سامسونج تعتزم تزويد الهواتف الذكية بتقنيات الذكاء الاصطناعي



بالنسبة للشاشات، يتميز جالاكسي S25 بشاشة بحجم 6.2 بوصة، بينما يوفر S25+ شاشة بحجم 6.7 بوصة. أما S25 ألترا، فهو مزود بشاشة بحجم 6.9 بوصة بدقة 1440×3120 بكسل، مع تقنية Dynamic AMOLED 2X، التي تقدم تجربة مشاهدة غامرة بجودة فائقة.

فيما يتعلق بالكاميرات، يأتي جالاكسي S25 وS25+ بكاميرا خلفية ثلاثية مع مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل. أما جالاكسي S25 ألترا، فيتميز بكاميرا خلفية رباعية مع مستشعر رئيسي بدقة 200 ميجابكسل، ما يتيح التقاط صور فائقة الدقة بتفاصيل مذهلة.

البطارية والشحن

تم تجهيز السلسلة ببطاريات تدعم الاستخدام الطويل والشحن السريع. يأتي جالاكسي S25 ببطارية بسعة 4000 مللي أمبير، بينما تصل سعة بطارية S25+ إلى 4900 مللي أمبير. أما S25 ألترا، فيحتوي على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير، تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط والشحن اللاسلكي بقدرة 25 واط.



اقرأ أيضاً.. «سامسونج» تطلق ميزة جديدة لإدارة الإشعارات



ابتكار مع التزام بالاستدامة

تؤكد سامسونج التزامها بالاستدامة في سلسلة S25 من خلال استخدام مواد معاد تدويرها في التصميم. كما أن الهواتف تأتي بتصميم نحيف وأنيق مع تحسينات كبيرة في إدارة الحرارة، مما يجعلها خياراً مثالياً للمستخدمين الباحثين عن الأداء والجودة.

الأسعار والتوافر

تبدأ أسعار السلسلة من 799.99 دولاراً لجالاكسي S25، و999.99 دولاراً لطراز S25+، في حين أن سعر S25 ألترا يبدأ من 1,299.99 دولاراً. الأجهزة متاحة للطلب المسبق منذ 22 يناير 2025، وسيتم طرحها رسمياً في الأسواق في 7 فبراير 2025.

بهذا الإصدار، تثبت سامسونج مرة أخرى أنها قادرة على الجمع بين الأداء القوي والتقنيات المبتكرة، مع تركيز واضح على الذكاء الاصطناعي الذي يعزز تجربة المستخدم ويجعلها أكثر سهولة وذكاءً.





